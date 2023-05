Badische Zeitung

Der Krieg in der Ukraine: Wende in Bachmut?

Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots)

"Allein im Donbass sind seit Invasionsbeginn vor 15 Monaten drei russische Offensiven blutig gescheitert. Streit in der Militärführung, Angst in den Schützengräben und Panik unter zivilen Besatzern breiten sich aus. Doch wer von einem finalen Sieg der Ukraine träumt, könnte enttäuscht werden. Die westliche Hilfe war nicht so üppig, dass Kiew militärisch klar überlegen wäre. Und Putin schwört sein Volk bereits auf einen langen Krieg und kommende Schlachten ein. Dass China im Moment von Putins Schwäche einen Sondergesandten schickt, mag daran liegen, dass es eine Niederlage des Verbündeten in Moskau fürchtet. Aber hier könnte ein Draht gesponnen werden, der im Sommer oder Herbst ernsthafte Verhandlungen ermöglicht." https://www.mehr.bz/khs133m

