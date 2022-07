Tipp: Das hilft bei Wadenkrämpfen in der Nacht

Baierbrunn (ots) - Medikamente einnehmen und in die Sonne gehen - manchmal verträgt sich beides nicht. Einige Arzneimittel enthalten Wirkstoffe, die sich in der Haut anreichern und dort mit dem UV-Licht der Sonne reagieren. Schon nach einem kurzen Aufenthalt in der Sonne entwickelt sich dann an ungeschützten ...

