Auszeit vom Essen

Was Sie über das Fasten wissen sollten

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Haben Sie schon einmal gefastet? Manche betrachten es als Teil einer bewussten Lebensweise. Andere fasten, weil es ihnen gut tut, zum Beispiel bei Rheuma oder chronischen Schmerzen. Außerdem ist es eine beliebte Methode, um Gewicht zu verlieren. Petra Terdenge berichtet:

Sprecherin: Eine Zeitlang nichts zu essen, hat viele Vorteile, doch manchen macht es auch Angst. Sie befürchten, dass sie beim Fasten starken Hunger haben. Aber das ist halb so schlimm, sagt Sonja Gibis von der Apotheken Umschau:

O-Ton Sonja Gibis 18 sec.

"Der Hunger ist kein so großes Problem wie man vielleicht denkt. Die Erfahrung zeigt, dass meist der zweite und dritte Tag am härtesten sind. Danach hat sich der Körper in der Regel auf den Fasten-Stoffwechsel umgestellt. Man fühlt sich richtig gut - was ich übrigens selbst bestätigen kann: ich bin gerade an Fastentag 9."

Sprecherin: Wer durch das Fasten abnehmen will, hat schnell ein Erfolgserlebnis - die Pfunde purzeln in den ersten Tagen. Doch ist das von Dauer?

O-Ton Sonja Gibis 21 sec.

"Wenn man kaum Kalorien zu sich nimmt, baut der Körper natürlich erst einmal Fett ab, etwa 300 Gramm pro Tag. Der restliche Gewichtsverlust ist Wasser. Das Gute: vor allem das gesundheitsschädliche Bauch- und Leberfett wird abgebaut. Der Effekt ist leider aber meist kurzfristig. Um dauerhaft abzunehmen gibt es nur ein Rezept: die Ernährung umstellen und sich dazu viel bewegen."

Sprecherin: Fasten, das kann Intervallfasten sein, eine Nulldiät oder auch Heilfasten. Welche Methode ist die beste?

O-Ton Sonja Gibis 18 sec.

"Hauptsache man fastet überhaupt. Jeder sollte die Methode wählen, die ihm am besten zusagt. Wer erwachsen und gesund ist, der kann es einfach mal ausprobieren, am besten aber schon gut vorbereitet. Bei Vorerkrankungen oder wenn man Medikamente einnimmt sollte man sich aber davor ärztlich beraten lassen."

Abmoderation: Probieren Sie es einfach mal aus! Alle was Sie brauchen um anzufangen steht in der Apotheken Umschau. Dort finden Sie auch eine Übersicht, welche verschiedenen Formen des Fastens es gibt und wie sie sich unterscheiden.

