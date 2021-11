Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Herbstblues - Licht tanken für mehr Energie

Mit Lichtduschen und Bewegung kommt man gut durch die dunkle Jahreszeit

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Kalt, nass und dunkel, so fühlen sich die Tage im Winterhalbjahr an. Kein Wunder, dass man schnell den Herbstblues bekommt. Was man dagegen selbst tun kann, weiß Marco Chwalek:

Sprecher: Gerade im Winterhalbjahr brauchen wir die Helligkeit, damit die düstere Laune nicht die Oberhand gewinnt, berichtet das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Was uns mehr Licht im Alltag bringt, erklärt uns Chefredakteurin Claudia Röttger:

O-Ton Claudia Röttger: 22 Sekunden

"Licht aktiviert uns, es macht uns munter und es hebt unsere Laune und es bremst das Schlafhormon Melatonin. Am besten nutzt man helles Licht gleich morgens im Bad und dann in der Küche beim Frühstück. Auch Lichtwecker helfen einem besser in den Tag zu kommen. Rund eine halbe Stunde vor der Weckzeit werden diese Geräte langsam heller und ahmen dann einen Sonnenaufgang nach."

Sprecher: Ist man aufgestanden, sollte man sich bewegen. Warum?

O-Ton Claudia Röttger: 20 Sekunden

"Vor allem bei Tageslicht erfrischt Bewegung unseren Körper und unseren Geist. Am besten hat man ein kleines morgendliches Ritual mit frischer Luft wie zum Beispiel Yoga oder Gymnastik am Fenster oder auch einen kleinen Spaziergang. Übrigens, auch eine Lichtdusche hilft unsere Stimmung zu heben, zum Beispiel indem wir Helligkeit mit einer Tageslichtlampe tanken."

Sprecher: In der dunklen Jahreszeit sind die Tage ja nicht so lang. Wie passt man abends das Licht so an, dass es gut tut?

O-Ton Claudia Röttger: 17 Sekunden

"Draußen wird das Licht ja zum Abend hin immer weniger und die Lichtfarbe wird auch immer wärmer und so sollte man es am besten auch zu Hause handhaben. Das ist wichtig, denn so wird der Körper angeregt, wieder mehr Melatonin auszuschütten und sich allmählich auf den Schlaf vorzubereiten."

Abmoderation: Mit Lichtduschen und Bewegung kommt man also gut durch die dunkle Jahreszeit, hat mehr Energieund der Herbstblues bleibt vor der Tür.

