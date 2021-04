Mitteldeutsche Zeitung zum Oscar

Mitteldeutsche Zeitung

Mit dem Regiepreis an Chloé Zhao haben die Juroren für ein bisschen mehr Gerechtigkeit gesorgt, auch wenn eine historische Unwucht bleibt. Erst zum zweiten Mal in der 93-jährigen Oscar-Geschichte ist eine Frau in dieser, der Königskategorie geehrt worden.

Zuletzt hatte sich zunehmend Protest gegen die Vergabepraxis geregt: Die Perspektive sei zu männlich und auf weiße Amerikaner fixiert. Diesem Vorwurf ist die Academy nun auch mit den Preisen für die besten weiblichen und männlichen Nebendarsteller begegnet. Hier gewannen die Südkoreanerin Yuh-Jung Youn und der schwarze Brite Daniel Kaluuya.

Gut wird es sein, wenn dergleichen keiner besonderen Erwähnung mehr bedarf.

