Pflege während Corona: "Es darf keine Isolation um jeden Preis geben"/ Andreas Westerfellhaus, Bevollmächtigter der Bundesregierung für Pflege, im Podcast "Klartext Corona"

Andreas Westerfellhaus ist Bevollmächtigter der Bundesregierung für Pflege und hat selbst den Pflegeberuf erlernt. Anlässlich des Tags der Pflege am 12. Mai spricht er im Podcast-Interview über die aktuelle Situation, mit der sich sowohl Pflegebedürftige als auch ihre Angehörigen sowie Pflegefachkräfte konfrontiert sehen.

Angesichts der aktuellen Corona-Pandemie wird noch deutlicher, was das Pflegepersonal leistet. Auch wenn es schon vor Corona eine politische Diskussion über die Aufwertung des Pflegeberufs gab, erhält diese Debatte jetzt eine noch größere Dinglichkeit. Neben professionell ausgebildeten Fachkräften dürfen dabei die pflegenden Angehörigen nicht vergessen werden. Denn viele von ihnen stehen momentan vor existenziellen Fragen und sind auf der Suche nach Lösungen. Wo all diese Menschen Hilfe erhalten und wie diese konkret aussieht, erklärt Andreas Westerfellhaus im Experten-Podcast "Klartext Corona".

Was in der Vergangenheit versäumt wurde, scheint aktuell wieder an Bedeutung zu gewinnen. Westerfellhaus: "Wir merken, es geht uns doch am Ende des Tages alle etwas an. Wir haben viel zu lange das Thema Pflege und pflegerische Versorgung an den Rand gedrängt." Auf die Frage, ob Pflegepersonal neben dem symbolischen Klatschen auch konkrete Anerkennung erhält, mahnt Westerfellhaus: "Da darf es natürlich nicht beim Applaudieren bleiben." Er fordert eine dauerhafte, tarifliche Änderung, denn "Bonuszahlungen sind wichtig, aber sie sind, wie wir wissen, auch einmalig". Doch leiden nicht nur die Pflegenden, sondern auch die Pflegebedürftigen. Vor allem die Besuchsverbote belasten sie und ihre Angehörigen über die Maßen. Westerfellhaus warnt vor den psychischen Folgen: "Es darf keine Isolation um jeden Preis geben, die dann ganz andere Nebenwirkungen auslöst." Diese können beispielweise von der Verweigerung der Nahrungsaufnahme bis hin zur Depression reichen.

