Straubinger Tagblatt: Deutschland auf Vordermann bringen

Während schwarz-rot sich für die schwarze Null feierte und sich für die angeblich so solide Haushaltspolitik auf die Schultern klopfte, rotteten Straßen, Brücken und Schulen vor sich hin. Zukunftsprojekte wie die Energiewende und die Digitalisierung kommen nur mühsam von der Stelle. Und all das in einer ökonomisch hoch brisanten Weltlage. Handelskonflikte, der Brexit und internationale Krisen sind eine Bedrohung für die Konjunktur. Und damit besonders für eine Exportnation wie die Bundesrepublik. Höchste Zeit, Deutschland auf Vordermann zu bringen.

