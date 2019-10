Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen

Diabetes Ratgeber mit neuer Wissens-Serie und erstmals Leserreise

4 Seiten "Diabetes-Basiswissen" zur Diabetes-Therapie / Diabetes-Typ-2-Leserreise zu den Kanaren

Der Diabetes Ratgeber, die reichweitenstärkste Publikation in Deutschland für Menschen mit Diabetes, erscheint ab Oktober erstmals mit der neuen Serie "Diabetes-Basiswissen". Das vierseitige Sonderheft ist zum Herausnehmen und Sammeln in der Magazinmitte platziert und beantwortet wichtige Fragen rund um die Diabetes-Therapie. So wird anhand von leicht verständlichen Infografiken erklärt, wie man korrekt den Blutzucker misst oder für wie viele Teststreifen die gesetzliche Kasse die Kosten übernimmt. Im ersten Teil beschreibt Apotheker Ralph Laves aus München, wie man für sich das richtige Blutzuckermessgerät findet. Denn nicht nur Neulinge machen gelegentlich Fehler - auch alte Hasen fragen sich immer mal wieder: "Wie war das gleich noch mal - und wie geht es genau?" Den Rat eines erfahrenen Apothekers, der das kompakte Thema jeweils abrundet, hält Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle für sehr wichtig: "Wir möchten damit das Vertrauen in die Apotheke vor Ort stärken, denn sie ist für Menschen mit Diabetes eine wichtige Unterstützung."

Exklusive Leserreise mit "Diabetes-Typ-2-Paket"

Die aktuelle Ausgabe bietet noch ein weiteres, spannendes Zusatzangebot: eine Leserreise für Typ-2- Diabetiker im März 2020 zu den schönsten Vulkaninseln des Atlantiks. Auf der 7-tägigen Kreuzfahrt zu den Kanaren mit Madeira behalten Fachärzte, Köche, Ernährungs- und Diabetesratgeber die speziellen Bedürfnisse der Gäste stets genau im Blick. Ob persönliche Diabetesberatung, Ernährungstipps durch Experten, Tanz- und Bewegungsangebote oder der Marktbesuch mit einem prominenten Koch: Die Reise bietet gleichermaßen Information, Abwechslung und Entspannung. Weitere Reisen sind in Vorbereitung und sollen das Portfolio erweitern. "Urlaub mit Diabetes ist kein Problem", erklärt Anne-Bärbel Köhle. "Mit dieser komfortablen Reise möchten wir unsere Leserinnen und Leser ermutigen, trotz Diabetes mobil und flexibel zu bleiben und das Leben zu genießen."

Beratung und Buchung unter: www.passage-kontor.de oder Tel. 0 43 07/66 00. Die Leserreise wird in Kooperation mit TUI Cruises und HELIOS Kliniken angeboten.

Hintergrund:

Der Diabetes Ratgeber erscheint seit 1978 im Wort & Bild Verlag und erreicht bei einer monatlichen Auflage von 1.151.350 verkauften Exemplaren (IVW II/2019) 2,74 Millionen Leser (AWA 2019). Neben der Titelgeschichte gibt es drei Ressorts: "Meine Gesundheit" stellt medizinische Themen in den Mittelpunkt, etwa Folgeerkrankungen und neue Behandlungsmöglichkeiten des Diabetes. "Mein Alltag" beinhaltet Themen aus den Bereichen Partnerschaft, Familie und Beruf. "Mein schönes Leben" dreht sich um Ernährung, Sport, Freizeit, Kosmetik und Reisen. Dazu erscheint jeden Monat eine opulente Rezeptstrecke mit diabetesrelevanten Informationen, etwa zu Kohlenhydratgehalt und Kalorien. Die Online-Community findet weiterführende Informationen unter www.diabetes-ratgeber.net sowie auf Facebook und Whatsapp. In der Diabetes Ratgeber-Buchreihe sind bislang Diabetes-Kochbücher sowie die Kolumnensammlung "Seilers Zucker" erschienen (www.dr-buchreihe.de).

