medizini mit Super-Poster Pegasus, dem mystischen Pferd

Baierbrunn (ots)

Apotheken-Kindermagazin zeigt sagenhafte Pferde aus der Mythologie

In vielen Kulturen erzählen sich die Menschen Geschichten von wundersamen Pferden mit magischen Fähigkeiten. Mit Pegasus, dem stolzen geflügelten Hengst der griechischen Sagenwelt, bringt medizini im Oktober eines der bekanntesten Fabelwesen als DIN-A1-Super-Poster. Das Besondere daran: Der geflügelte Hengst sieht einem echten Pferd verblüffend ähnlich. Um den Kindern klarzumachen, dass es sich bei Sagengestalten um Erfindungen handelt, erklärt die Redaktion, wie das Poster-Bild entstanden ist: nämlich aus verschiedenen zusammengesetzten Fotos, die am Computer so bearbeitet wurden, dass Pegasus wie ein echtes Tier aussieht.

Harald Lorenz, Chefredakteur: "Kinder lieben Sagengestalten, denn wie in ihrer Fantasie verfließen bei diesen mystischen Figuren die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Erdachtem."

Zusätzlich erfahren die Kinder in medizini viel Wissenswertes über weitere sagenhafte Pferde: Etwa den "Zentaur", das Mischwesen aus Mann und Pferd. Oder den indischen Pferde-Gott Hayagriva, der einen Menschenkörper und einen Pferdekopf trägt und von den Hindus verehrt wird, weil er den Sieg der Weisheit über dunkle Kräfte verkörpert. Die nordische Sagenwelt kennt Odins achtbeinigen Schimmel "Sleipnir", der seinen Reiter auch durch die Luft oder in die Unterwelt tragen kann. Und den Griechen gelang es mithilfe des "Trojanischen Pferdes", die Stadt Troja nach langer Belagerung zu erobern, indem sich die Soldaten in dem riesigen Holzpferd versteckten.

Die aktuelle Ausgabe zeigt darüber hinaus im großen medizini-Wissensposter, wie Katzen mit dem ganzen Körper sprechen und wie ihre Sprache zu verstehen ist. Und wie immer gibt es in medizini Comics, Witze und Rätsel sowie die Tipps aus der Apotheke. So begeistert medizini jeden Monat über 1,3 Millionen Kinder, es weckt ihre Neugierde, vermittelt viel Wissen, fördert die Vorstellungskraft - und bringt sie zum Lachen.

Über medizini: medizini klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische, altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und in die vielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin besteht aus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen die schönsten Tiere abgebildet sind und speziell für Kinder interessante Sachthemen mit kurzen Texten sowie aufwendigen Illustrationen präsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi & Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufte Auflage bei 1.357.042 Exemplaren (IVW II/2019). medizini erscheint im Wort & Bild Verlag und ist exklusiv in Apotheken erhältlich.

Pressekontakt:

