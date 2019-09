Jubiläum: 50. Ausgabe des HausArzt-PatientenMagazins / Deutschlands größtes Gesundheitsmagazin aus der Hausarztpraxis verzeichnet Reichweitenhoch

Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen

Baierbrunn (ots)

Mit dem Titelthema "Die hohe Kunst der Gelassenheit" erscheint zum 1. Oktober die fünfzigste Ausgabe des HausArzt-PatientenMagazins. Im Innenteil: medizinisch fundierte Gesundheits- und Präventionsthemen, wie sie in Hausarztpraxen täglich zur Sprache kommen. Zum Jubiläum bedankt sich die Redaktion bei ihren Leserinnen und Lesern für ihr Vertrauen. Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärztebandes und Facharzt für Allgemeinmedizin, gratuliert: "Hausärztinnen und Hausärzte sind für ihre Patienten zentrale Ansprechpartner in allen gesundheitlichen Fragen. Das HausArzt-PatientenMagazin unterstützt diese wichtige Rolle der Hausärzte in der Koordinierung der Versorgung seit über zehn Jahren auf ganz wunderbare Weise."

Größte bundesweit verbreitete Zeitschrift von Hausärzten für Patienten

2007 vom Wort & Bild Verlag in Kooperation mit dem Deutschen Hausärzteverband ins Leben gerufen, unterstützt das HausArzt-PatientenMagazin die Arzt-Patienten-Kommunikation mit journalistisch aufbereiteten Inhalten. Das Heft wird den Patienten in der Praxis übergeben, damit diese es in Ruhe zu Hause lesen können. Bis heute hat sich das HausArzt-PatientenMagazin mit 1,35 Millionen Leserinnen und Lesern pro Ausgabe zu der größten bundesweit verbreiteten Zeitschrift von Hausärzten für Patienten entwickelt. Die Allensbacher Werbeträgeranalyse 2019 (AWA)* bescheinigte aktuell sogar einen Zuwachs von 120.000 Neulesern im Vergleich zum Vorjahr. Was macht dieses Magazin, das es exklusiv nur in Hausarzt-Praxen gibt, so lesenswert?

Leicht verständlich und medizinisch fundiert

Chefredakteur Peter Kanzler: "Wie wir aus zahlreichen Zusendungen wissen, spüren die Leser, dass uns ihre Gesundheit wirklich am Herzen liegt! Denn unser Magazin versteht sich als einfühlsamer Begleiter für alle Patienten. Es setzt sie mithilfe fundierter Informationen in die Lage, kompetent mit medizinischen Problemen umzugehen." Sie erfahren viel Wissenswertes über Vorsorge, gesundheitliche Beschwerden sowie chronische Erkrankungen. Zudem können sie sich über aktuelle politische Gesundheitsvorhaben informieren und blicken hinter die Kulissen der Arztpraxen durch Reportagen oder die im Heft und auf Facebook sehr beliebten PETRA-Comics. Darin erzählt die Arzthelferin Petra mit einem Augenzwinkern von ihren täglichen Erfahrungen mit den Patienten: www.facebook.com/HausArztPatientenMagazin. Die PETRA-Comics, gezeichnet von Peter Böhling (Bulo), haben bereits Kultstatus in ihrer Community und erreichen bis zu 12.000 Abonnenten. Die PETRA-Videos generierten bislang 600.000 Videoaufrufe.

*AWA-Grundgesamtheit: deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre = 70,60 Millionen

