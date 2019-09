Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen

Digitale Kompetenz wird beim Wort & Bild Verlag großgeschrieben. Auf der expopharm wartet der Gesundheitsverlag nun mit einer echten Produktinnovation in diesem Bereich auf: Der "Digital Ratgeber" erklärt auf über 140 Seiten die digitalen Möglichkeiten für die Gesundheit. Ein wichtiger Ratgeber für Apothekenteams und Apothekenkunden - zur richtigen Zeit!

Das gesamte Gesundheitssystem und mit ihm die Apotheken stehen vor gewaltigen Herausforderungen durch neue digitale Möglichkeiten. "Was Gesundheit und Medizin angeht, glaube ich fest daran, dass in den nächsten zwei Jahren die Weichen für eine moderne, digitale Medizin gestellt werden. Wenn digitale Lösungen das Potenzial haben, das Leben tatsächlich zu bereichern und gesünder zu machen, werden sie bald so selbstverständlich sein wie heute das Smartphone", sagt Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung des Wort & Bild Verlags. Mit dem "Digital Ratgeber" unterstreicht der Wort & Bild Verlag erneut sein Engagement für sinnvolle digitale Lösungen im Apothekenbereich.

Digitalisierung verstehen

Technik nutzen. Gesund bleiben. Unter diesem Motto präsentiert sich der neue "Digital Ratgeber" erstmals seinem Publikum. "Der Digital Ratgeber dient Apothekern, ihrer Belegschaft und ihren Kunden als wertvolle Informationsquelle rund um alle digitalen Gesundheitsthemen", so Dr. Dennis Ballwieser, Geschäftsführer des Wort & Bild Verlags. Inhalt der Publikation sind die neuen technologischen Möglichkeiten, die unser Gesundheitssystem gerade nachhaltig verändern: vom eRezept bis zu Wearables, von Apps bis zur Apotheke der Zukunft. Alles in gewohnter Wort & Bild-Qualität: umfassend recherchiert, ansprechend aufbereitet, für Laien verständlich. Der "Digital Ratgeber" erreicht Apothekenkunden auf mehreren Ebenen und ist crossmedial geplant: Print, Website, Newsletter, Podcast.

"Digital Ratgeber" ab 2020 in den Apotheken

Der "Digital Ratgeber" wird auf der expopharm in Düsseldorf exklusiv den Apothekenteams vorgestellt. Läuft die Testphase erfolgreich, so wird die erste Ausgabe zum Jahresanfang in den Apotheken erhältlich sein. Der "Digital Ratgeber" ist ein Service für Apothekenteams, die an vorderster Front die Fragen ihrer Kunden zu digitalen Neuerungen beantworten. Damit haben die Apotheken ein taugliches Instrument, um sich und die Kunden auf die Digitalisierung des Gesundheitssystems vorzubereiten. Gemeinsam mit vier weiteren Partnern wird gerade die digitale Plattform "pro AvO" (pro Apotheke vor Ort) gebaut, die zentrale Anlaufstelle für Endkonsumenten zu allen Fragen rund um Arzneimittel.

Zum Wort & Bild Verlag:

Der Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärer Gesundheitsmedien in Deutschland. Seine Print-Titel erreichen fast 22 Millionen Leser*, die Online-Plattformen erzielen über 13 Millionen Visits** monatlich. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für die Leser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare 8.907.949 laut IVW II/2019), Baby und Familie (mtl. verkaufte Exemplare 647.875), Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.151.350), Senioren Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.676.317), Ärztlicher Ratgeber (3 x jährlich verbreitete Exemplare 250.045), medizini (mtl. verkaufte Exemplare 1.357.042) und das Hausarzt-PatientenMagazin (4x jährlich verkaufte Exemplare 365.750). Quellen: *AWA 2019, ** IVW Online 8/2019, IVW II/2019

