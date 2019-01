"Ich bin normal. Ich habe einfach ein Handicap": 3sat zeigt Schweizer Dokumentarfilm

3sat Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6348 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/3sat/ZDF/Corporate Design" Bild-Infos Download

Mainz (ots) -

Montag, 14. Januar 2019, 22.25 Uhr Erstausstrahlung

Julia ist verliebt. Julia ist Schauspielerin. Julia hat das Down-Syndrom. Fünf Jahre lang dokumentierte Andrea Pfalzgraf die außergewöhnliche Karriere einer jungen Frau, die von sich sagt: "Ich bin normal. Ich habe einfach ein Handicap." 3sat zeigt den Dokumentarfilm "I love me and you - Schauspielerin mit Down Syndrom" (Schweiz 2018) am Montag, 14. Januar 2019, um 22.25 Uhr in Erstausstrahlung.

Noch vor ein paar Jahren hätte niemand gedacht, dass die heute 25-jährige Julia Häusermann auf Bühnen in Europa, Asien und Amerika Theater spielen würde und dafür Preise bekäme. Das Schweizer Fernsehen strahlte 2012 den Film "Goethe, Faust und Julia" aus, in dem Julias zweijährige Ausbildung zur Schauspielerin gezeigt wurde. Schon damals absehbar, dass die junge Frau einen außergewöhnlichen Lebensweg vor sich haben würde.

Inzwischen ist Julia erwachsen geworden, sie hat sich in ihren Schauspielkollegen Remo verliebt und ist mit ihm zusammengezogen. "Ganz normal", meint Julia. Und sie ist zuversichtlich, dass sie auch noch Kochen lernen wird. Als ihr Verlobter um ihre Hand anhält, zögert sie keine Sekunde und sagt: "Ja, ich will!". So, wie sie es schon oft in ihrem Leben gesagt hat. "Geht nicht", gibt es für die junge Frau nicht. Sie lebt im Moment und träumt davon, irgendwann in Hollywood zu arbeiten. In New York City war sie bereits für den "Bessie Award" nominiert, in Deutschland wurde Julia Häusermann mit dem Alfred-Kerr-Darstellerpreis ausgezeichnet.

