"A Thought of Ecstasy": 3sat zeigt Erotikdrama von RP Kahl in seiner Reihe "Amour fou"

"A Thought of Ecstasy": Triptychon der Verführung - ist es wirklich Marie (Lena Morris), die dort strippt? Oder doch nur ein Trugbild? Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6348 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/3sat/ZDF/Markus Hirner" Bild-Infos Download

Mainz (ots) -

Donnerstag, 10. Januar 2019, 22.45 Uhr Erstausstrahlung

Zu treibenden Beats schickt Regisseur RP Kahl seinen Protagonisten, gespielt von ihm selbst, auf einen Neo-Noir-Trip in eine sonnendurchflutete Welt aus Verführung und Todessehnsucht. 3sat zeigt die ZDF/3sat-Koproduktion "A Thought of Ecstasy" (Deutschland/USA/Schweiz 2017) am Donnerstag, 10. Januar 2019, um 22.45 Uhr als Erstausstrahlung im Rahmen der Reihe "Amour fou".

Kalifornien im Jahr 2019: Frank (RP Kahl) erkennt sich und seine vor Jahren verlassene große Liebe Marie (Lena Morris) in einem neu erschienenen Buch wieder. Im Sog der Erinnerungen kappt er alle Verbindungen zu seinem bisherigen Leben und folgt den Orten des Tagebuchromans ins Death Valley. Seine Begegnung mit Nina (Ava Verne), die ihn auf seltsame Weise in den Bann zieht, scheint die Worte des Buches vor seinen Augen zu materialisieren. Oder wird Frank zu einer Figur in einer anderen, neuen Geschichte? RP Kahl hat eine Reise in die nahe Zukunft inszeniert, die voller Bilder und Assoziationen steckt, die gleichzeitig erotischer Fiebertraum und Dystopie ist.

Ein Film von Studio RPK in Koproduktion mit Independent Partners Film und ZDF/3sat in Zusammenarbeit mit Felix Mater Society, Villa Aurora und Monkeytown Records. RP Kahl ist seit 1990 als Schauspieler tätig, seit 1995 arbeitet er auch hinter die Kamera. Außerdem realisiert er Musikvideos, Theaterproduktionen, Performances und Videokunstarbeiten.

Das Erotikdrama "A Thought of Ecstasy" ist Teil der 3sat-Filmreihe "Amour fou", die von Sonntag, 6., bis Freitag, 11. Januar 2019, fünf internationale Spielfilme zeigt. Unter anderem die beiden Free-TV-Premieren "Der Vater meiner besten Freundin" und "Mein Ein, mein Alles".

Alle Filme in der Übersicht: Sonntag, 6. Januar 2019, 20.15 Uhr Der Vater meiner besten Freundin Spielfilm, Frankreich 2015 Free-TV-Premiere Dienstag, 8. Januar 2019, 22.25 Uhr Mein Ein, mein Alles Spielfilm, Frankreich 2015 Free-TV-Premiere Mittwoch, 9. Januar 2019, 22.25 Uhr Der Fremde am See Spielfilm, Frankreich 2013 Donnerstag, 10. Januar 2019, 22.45 Uhr A Thought of Ecstasy Spielfilm, Deutschland/USA/Schweiz 2017 Erstausstrahlung Freitag, 11. Januar 2019, 22.25 Uhr In The Cut - Wenn Liebe tötet USA/Australien/Großbritannien 2003 "A Thought of Ecstasy" als Video-Stream sowie das gesamte Programm zur 3sat-Reihe "Amour fou": https://ly.zdf.de/cWAW/

Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/amourfou

3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Pressekontakt:

Zweites Deutsches Fernsehen

HA Kommunikation / 3sat Pressestelle

Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell