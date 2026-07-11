rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb-exklusiv: CDU-Fraktionsvize Standfuß begrüßt Rückzug von Wegner als Spitzenkandidat

Berlin (ots)

Die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat dem Regierenden Bürgermeister Wegner Respekt für seine Entscheidung ausgesprochen, seine Spitzenkandidatur für die Abgeordnetenhauswahl im September zurückzuziehen.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stephan Standfuß sagte am Samstag dem rbb24 Inforadio, Wegner habe mit seinem Schritt den Weg für die Partei freigemacht, mit einem neuen Spitzenkandidaten endlich wieder zu den Themen zurückzukommen, die die Stadt bewegten.

Man habe in der Regierung viel erreicht. Das sei jedoch unter dem Fehler, den Wegner begangen habe, in der Kommunikation völlig untergegangen, so Standfuß.

Zugleich räumte er ein, dass es nicht einfach sei, in einem Wahljahr den Spitzenkandidaten auszutauschen. Den designierten neuen Spitzenkandidaten Evers nannte Standfuß einen erfahrenen Politiker, der in den Themen der Stadt drinstecke: "Ich bin der festen Überzeugung, dass er genau der richtige Mann ist, um das, was wir für die Stadt wollen und was wir in den letzten drei Jahren auch schon erfolgreich umgesetzt haben, nach vorne zu bringen."

Es gehe jetzt darum, dass er in kurzer Zeit so viele Berliner wie möglich von sich überzeuge, so Standfuß.

Das vollständige Interview können Sie hier nachhören: Standfuß: Wegners Rückzug "richtige Entscheidung"

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell