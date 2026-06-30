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"Peinlich", "Deutschland spielt aktuell keine Rolle im Fußball": Hummels rechnet mit DFB-Team ab

München (ots)

Deutschland hat zum 3. Mal in Folge ein WM-Achtelfinale verpasst. Mats Hummels findet erneut deutliche Worte nach dem deutschen Ausscheiden bei der WM. "Das ist die Konsequenz aus dem, was wir leider seit Jahren sehen müssen. Es ist wirklich schade wie viele Turniere wir, teilweise auch mit mir, als Deutschland in den Sand gesetzt haben. Es ist eine herbe Enttäuschung, es ist nah an peinlich. Es tut weh, dass Deutschland im Fußball aktuell keine Rolle spielt." Zudem kritisiert er auch die Qualität in der Mannschaft. "Es fehlt an mehreren Ecken, es fehlt die individuelle Klasse auf den meisten Positionen. Auf ganz wenigen haben wir sie. Es fehlt eine Resilienz, es fehlt dieses unbedingt gewinnen wollen, alles dafür tun."

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Inklusive EM wurde bei den letzten 5 Turnieren nie das Halbfinale erreicht. Deutschland ist schon länger keine Turniermannschaft mehr: Von den letzten 5 K.o.-Spielen bei EM und WM hat Deutschland nur eines gewonnen, 2024 im Achtelfinale in Dortmund gegen Dänemark. Gestern waren es 69 Prozent Ballbesitz, 22:7 Torschüsse, 16:6 Ecken und 32:13 Flanken - heraus kam gegen den 34. der FIFA-Weltrangliste nur ein Treffer. Und jetzt kann Deutschland auch kein Elfmeterschießen mehr. Das DFB-Team verlor erstmals bei einer WM vom Punkt. Das zuvor einzige verlorene Elfmeterschießen bei einem großen Turnier gab es vor 50 Jahren im EM-Finale 1976 gegen die Tschechoslowakei (Protagonisten: Antonin Panenka & Uli Hoeneß).

Das erneut frühe deutsche WM-Aus bewegt den "Breakfast Club". MagentaTV-Kommentator Marco Hagemann wird emotional. "Ich bin fassungslos, sprachlos, ich bin total auf Zinne. Das ist wirklich bodenlos gewesen dieses Spiel. Es zeigt, dass wir seit langer Zeit immer wieder die gleichen Fehler machen. Wir schätzen Dinge überhaupt nicht realistisch ein, den ganzen Leistungsstand nicht." Einige DFB-Stars räumten nach dem Spiel ein, dass das DFB-Team nur noch zweitklassig sei. "Das würde ich bestätigen. International sind wir unter Zugzwang. Wir sind nicht mehr beständig, wie wir das die letzte Dekade auch nicht mehr waren. Wir haben eine hohe Anspruchshaltung, obwohl die Realität gerade eine andere ist", bekräftigt Tabea Kemme diese These. Robert Andrich fügt hinzu: "Die Frage ist, ob wir noch dahin gehören, wo wir uns immer sehen? Wenn wir ehrlich sind, sind wir nicht unter diesen Top-6-Mannschaftten. Natürlich müssen wir als Sportler selbstbewusst sein, aber wir müssen auch ehrlich mit uns sein."

Sportjournalistin Katharina Reckers über die sportliche Zukunft des DFB-Teams: "Da braucht es jetzt grundlegende Veränderungen. Mit einem "weiter so" kommt hier keiner voran. Da muss richtig durchgewürfelt werden." Marco Hagemann fügt hinzu: "Ich bin weit davon entfernt Julian Nagelsmann ans Kreuz zu nageln. Es braucht Kontinuität, aber auch mutige Entscheidungen des Trainers. Und nicht nur für kleine Reförmchen." In diesem Zusammenhang entsteht die Überlegung Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer zu installieren. "Es ist naheliegend, dass du an einen Trainer denkst, der auf dem Markt ist, der Erfolge gefeiert hat", findet Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich. Jürgen Klopp selbst äußert sich zu diesen Gedankenspielen wie folgt: "Ich habe einen Job und wir haben einen Bundestrainer. Unabhängig von meiner Person müssen sich ganz viele Dinge ändern. Wir müssen Schritt für Schritt wieder dahinkommen, wo wir waren."

Am Ende steht die dritte WM-Enttäuschung in Folge. Das DFB-Team muss bereits nach dem Sechzehntelfinale die Heimreise antreten.

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen aus dem "Breakfast Club" - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Ab 17.30 Uhr steht das Sechzehntelfinale zwischen der Elfenbeinküste und Norwegen auf dem Programm. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, allein 6 Sechzehntelfinals exklusiv.

Stimmen zum deutschen WM-Aus:

DFB-Team landet mit dem Flieger nach dem WM-Aus. Der Link zum Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/iXBdoPWMDj2Qz7T

Mats Hummels: "Es fühlt sich so an wie nach den Spielen, wo ich gespielt habe. Ich habe es so miterlebt, dass es leider wieder ein schwacher Auftritt war. Wir haben es nur in ganz wenigen Phasen des Spiels wirklich geschafft Paraguay zu dominieren und Torgefahr zu entwickeln. Es ist die Konsequenz daraus, was sich die letzten Jahre bei den großen Turnieren abgespielt hat, auch dazwischen. Es fehlt an mehreren Ecken, es fehlt die individuelle Klasse auf den meisten Positionen. Auf ganz wenigen haben wir sie. Es fehlt eine Resilienz, es fehlt dieses unbedingt gewinnen wollen, alles dafür tun. Nicht nur laufen und rennen, sondern auch Nerven haben in den richtigen Momenten, dass man den Mut hat Ruhe zu bewahren. Mut haben ist auch mal auf den Ball zu steigen, nochmal ein gegnerisches Pressing auszuspielen und das haben wir alles nicht mehr. Es fehlt an zu vielen Ecken und Enden. Das haben die letzten Turniere gezeigt, das hat auch dieses Turnier gezeigt. Bis auf das Spiel gegen Curacao, einen unterklassigen Gegner, war kein überzeugendes Spiel dabei. Das ist die Konsequenz aus dem, was wir leider seit Jahren sehen müssen. Es ist wirklich schade wie viele Turniere wir, teilweise auch mit mir, als Deutschland in den Sand gesetzt haben. Es ist eine herbe Enttäuschung, es ist nah an peinlich. Es tut weh, dass Deutschland im Fußball aktuell keine Rolle spielt." Der Link zum Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/w2QngtHnryZ9w6s

Katharina Reckers, Sportjournalistin, zum deutschen WM-Aus: "Ich konnte es bis zum Schluss nicht fassen. Dann war es vorbei. Ich dachte heute Morgen ganz kurz ich hätte geträumt, aber nein, es ist vorbei.

MagentaTV-Kommentator Marco Hagemann konsterniert: "Ich bin fassungslos, sprachlos, ich bin total auf Zinne. Das ist wirklich bodenlos gewesen dieses Spiel. Es zeigt, dass wir seit langer Zeit immer wieder die gleichen Fehler machen. Wir schätzen Dinge überhaupt nicht realistisch ein, den ganzen Leistungsstand nicht. Wir feiern uns, dass wir die WM-Qualifikation geschafft haben gegen die Slowakei. Wir müssen uns eingestehen, wir sind weit weg von der Weltspitze. Dir Politik wirkt wie ein schwerer Tanker, auch die deutsche Nationalmannschaft wirkt wie ein schwerer Tanker. Nicht experimentierfreudig, nicht bereit Reformen anzustreben, innovativ. Das fällt uns auf die Füße. Dann schwanken wir zischen Extremen. Curacao feiern wir ab, sind quasi schon in New York (Finale), wir reden die WM 2024 fast zu schön, trotz Viertelfinale. Wir brauchen Realismus und Demut von der Aufgabe." Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich fügt hinzu: "Unfassbar ernüchternd. Es war kein Kampf, kein Einsatz und dass wir nach dem Spiel sagen, es war ein gutes Spiel, ist wahrscheinlich den Emotionen geschuldet. Das ist einfach schade." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WFhzR1plWTRJdEd2TjY1azRpVFJqRUc4SldIb0ljODdBWnFwbkY0dFZVWT0=

Die deutsche Mannschaft kommt nach dem WM-Aus im Quartier an. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UnBtbURwMC91OGFJejd4amkyMklBaFl0K0hKMVFXR1RaVVlQdTlUYTJHMD0=

Patrick Ittrich über die Gefühlswelt: "Kennt ihr das Gefühl, wenn man nach Hause möchte? Ich hatte das auch schon einmal, weil ich das Spiel komplett zersägt habe. Ich will hier weg. Bundestrainer-Debatte, Spieler-Debatte. Die haben auch Gefühle, für die ist es jetzt einfach maximal beschissen." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RUo1NEN3T3dITm5KRWxXQllRZi9yQW5iajdUNjY1Q0VabVVOTjhsWHdJZz0=

Marco Hagemann mit Lob an Paraguay: "Gratulation. Sie haben begrenzte Mittel, aber haben diese voll ausgeschöpft. Komplett das Herz auf dem Platz gelassen. Unterm Strich sind sie auch verdient weiter, weil sie mit ihren Mitteln das Maximum rausgeholt haben." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZlNhVFdrb0xMTGZNQkFBblQ2cGFXSHAwWWRORm1zc2Q3L0dFRmtBMkxsVT0=

Marco Hagemann über die Aussagen von Joshua Kimmich: "Wir reden nun mal vom größten Fußball-Verband der Welt. Wir haben Ressourcen, jetzt können wir uns fragen: Was passierte in den letzten Jahren in punkto Entwicklung? Wir befinden uns im Leistungssport. Wir reden von einem Jahrzehnt, seitdem wir Weltmeister geworden sind. Danach war das Beste das Halbfinale bei der EM 2016 in Frankreich. Deswegen kann ich verstehen, dass er sagt, wir sind so langsam in der Bringschuld." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ODJrL0dMd1p6N3Q3aE45SmE1dkN5OEpyQlVvT1BiN0dvY1NGWHhhNXJpTT0=

Tabea Kemme mit Erkenntnissen aus dem WM-Aus: "Wir haben eine super technische und taktische Ausbildung, aber wenn es darauf ankommt, die Effizienz, Situationen zu erkennen frei vom Kopf her. Das Ganzheitliche, da sehe ich den deutschen Fußball in einer extremen Komfortzone, wo wir eine Menge Potenzial haben. Sowohl vom Physischen als auch beim Mentalen und da würde ich reingehen." Deutschland nur noch zweitklassig? "Das würde ich bestätigen. International sind wir unter Zugzwang. Wir sind nicht mehr beständig, wie wir das die letzte Dekade auch nicht mehr waren. Wir haben eine hohe Anspruchshaltung, obwohl die Realität gerade eine andere ist."

Jürgen Klopp über Leidenschaft: "Natürlich wollten die Jungs, aber die absolute Leidenschaft hat mir gefehlt. Es hat Bewegung und Abläufe gefehlt, um den Gegner mehr zu beschäftigen. Wir haben es Paraguay leicht gemacht uns zu verteidigen."

...zur Trainerfrage: "Ich habe einen Job und wir haben einen Bundestrainer. Unabhängig von meiner Person müssen sich ganz viele Dinge ändern. Wir müssen Schritt für Schritt wieder dahinkommen, wo wir waren. Wer Bundestrainer ist, wird in den nächsten Monaten entschieden. Wahrscheinlich ist es Julian Nagelsmann. Es muss an allen Stellschrauben gedreht werden." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=S2JvZDVvS0dkbmtJcC9SdjEvbmdMYlc1Wjc1bUV1N2xacEIrNkUrOSs2QT0=

"Breakfast Club" diskutiert die Bundestrainer-Option Jürgen Klopp. Katharina Reckers: "Die Personalie Jürgen Klopp ist vielleicht einen Schnuff zu früh. Es wäre nicht die charmanteste Lösung aller Zeiten, nachdem er diese Rolle eingenommen hat. Es ist der falsche Moment darüber zu reden." Patrick Ittrich: "Es ist unsere Leistungskultur, auch in der Bundesliga. Wenn du zu zwei Meisterschaften spielst und nicht erfolgreich bist, dann muss man das einfach hinterfragen. Es ist naheliegend, dass du an einen Trainer denkst, der auf dem Markt ist, der Erfolge gefeiert hat." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=YWpSZC9tUFFWekZyVkVvTXAvMlJTeFpHcGN2VVpnVVJFcEN2QWV2SldrTT0=

Robert Andrich zum WM-Aus: "Paraguay und Ecuador sind zwei Mannschaften, die sehr über den Kampf kommen und damit hatten wir Probleme. Am Ende ist es so ein scheiß Elfmeterschießen, dass es entscheidet. Gegen Mannschaften, die aktiv, eklig und dynamisch sind, haben wir uns schwergetan." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=T1VhT0RvSXBEV0NnQkVFbVliaUhTWUZsWXhWN2VKSXJvV3dGcit4TVhuYz0=

Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich zum nicht gegebenen Tor von Jonathan Tah: "Ich hätte mir das von ihm gewünscht, dass er rausgeht und bei seiner Entscheidung bleibt. Ich kenne den Druck, dass du rausgehst und denkst, jetzt gehe ich lieber auf Nummer sicher, weil ich wurde rausgeschickt und gebe dieses Tor nicht. Das ist falsch. Das ist normaler Körperkontakt und fertig. Eingriff ist falsch, die Entscheidung auf dem Platz zu sagen, ich overrule es, ist falsch. Das hätte ein Tor geben müssen und dann hätte Deutschland wahrscheinlich 2:1 gewonnen." Robert Andrich: "Wenn das Tor gezählt hätte, wäre das durch gewesen, weil Paraguay ziemlich am Ende war. In der 1. Halbzeit haben wir zu wenig Lösungen gefunden. Das zeigt, dass sehr viele Nationen sehr gut mitspielen können und wir leider nicht da sind, wo wir uns sehen. Das ist sehr traurig. Für mich es ein klares Tor. Das sind Kleinigkeiten, die so ein Spiel hätten entscheiden können. Da war Paraguay ein Stück weit glücklicher." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZXlGME8zakY3bGNrcmx6UU9iNHorM0RWbWlSUFFib01jdkl1cE9kdzJEOD0=

Robert Andrich über die Zukunft des Bundestrainers: "Die Frage ist, ob wir noch dahin gehören, wo wir uns immer sehen? Wenn wir ehrlich sind, sind wir nicht unter diesen Top-6-Mannschaftten. Natürlich müssen wir als Sportler selbstbewusst sein, aber wir müssen auch ehrlich mit uns sein. Jede Entwicklung braucht auch Zeit. Es gibt Turniererfahrung, Trainingserfahrung, Nations League hat eine immer höhere Gewichtung. Das sind alles Erfahrungen, die in einem gesamten Gebilde, vor allem bei einer sehr jungen Mannschaft, immer helfen." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WERPY2NCMk9pVisxOGdGMWd3TStOUTdSQVE1MFJwYXhOQ2lLTCt4RXRxND0=

Katharina Reckers über die sportliche Zukunft des DFB-Teams: "Da braucht es jetzt grundlegende Veränderungen. Mit einem "weiter so" kommt hier keiner voran. Da muss richtig durchgewürfelt werden." Marco Hagemann fügt hinzu: "Ich bin weit davon entfernt Julian Nagelsmann ans Kreuz zu nageln. Es braucht Kontinuität, aber auch mutige Entscheidungen des Trainers. Und nicht nur für kleine Reförmchen." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Q09yMnVldTM0dmlnQ1VBd25yaURvRjdmM3g2djYxK0R0b3M2SWMrV2NQZz0=

Thomas Hayo über das WM-Aus aus Fan-Sicht: "Das ist eine Kombination aus Schockstarre und tiefer Enttäuschung. Das hatte man so nicht erwartet und im Stadion ist das nochmal potenziert. Du hast nie das Gefühl im Stadion bei den Fans gehabt, dass diese Zuversicht kam. Das war wie in allen Fanlagern wirklich brutal. Die Fragezeichen sind groß und es müssen Änderungen passieren, ganz klar." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Ylc2UWthRDJlZ2JzUnVQM0J2MXdadmtCU2F3MHlSZTkwVk5lNVp0QXU1RT0=

Patrick Ittrich über die Aussagen von Rudi Völler zu Julian Nagelsmann: "Du kannst nicht sagen er bleibt Bundestrainer oder wir machen 20 Jahre weiter. In der Position von Rudi Völler musst du dir Optionen offenhalten. Er wird es ein paar Tage oder Wochen sacken lassen und dann wird es eine Entscheidung geben. Ich glaube, das wird nicht weitergehen." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=c1lzcUtRUWdKdCtDbXhnOVVOcmhFQ0lVNGFwdDdsTXlDUDFKRDNFeDdIMD0=

Zu Niederlande - Marokko:

Marco Hagemann über Marokko: "Das ist eine zusammengewachsene Gruppe. Das ist eine gute Mannschaft, die muss man immer auf dem Radar haben. Die Marokkaner, ein heißes Eisen." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=OWhUZFRleVo2aThlOFYvUmQxZEllaGhmcGhPam0ydHJScjFROWpJcllmQT0=

Zu Brasilien - Japan:

Marco Hagemann: "Ich habe die Japaner ganz stark auf dem zettelgehabt. Sie waren viel zu passiv in Durchgang Zwei, völlig unverständlich. Wenn die mit der Kugel spielen, ist das top moderner Fußball. Die Brasilianer brauchen immer ihre Zeit, sie mussten aufwachen. Die Vergleiche 1994 werden hergezogen in Brasilien, weil sie sagen: Da haben wir nicht geglänzt, keinen schönen Fußball gespielt, aber mit viel Arbeit. Das jetzt sieht ähnlich aus. Sie spielen Ancelotti-Fußball. Es geht ausschließlich darum weit zu kommen und wenn möglich diesen sechsten Stern zu holen. Der Druck ist immens. Bisher führt Ancelotti die Gruppe ganz ordentlich, nicht zu unterschätzen." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RHcxblFBUVlyR0w4bFgralp3RDVYemtIZ3JNN3lOdGc4N3d1Y3lhOVo2TT0=

Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV

(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt´s auch hier: www.magenta.tv)

Dienstag, 30.06.2026

ab 17.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Elfenbeinküste - Norwegen

ab 18.50 Uhr: Sechzehntelfinale Elfenbeinküste - Norwegen

ab 22.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Frankreich - Schweden

EXKLUSIV ab 22.50 Uhr: Sechzehntelfinale Frankreich - Schweden

Mittwoch, 01.07.2026

ab 02.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Mexiko - Ecuador

EXKLUSIV ab 02.50 Uhr: Sechzehntelfinale Mexiko - Ecuador

ab 07.00 Uhr: Breakfast Club

ab 16.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale England - DR Kongo

ab 17.50 Uhr: Sechzehntelfinale England - DR Kongo

ab 21.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Belgien - Senegal

ab 21.50 Uhr: Sechzehntelfinale Belgien - Senegal

Donnerstag, 02.07.2026

ab 01.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale USA - Bosnien-Herzegowina

EXKLUSIV ab 01.50 Uhr: Sechzehntelfinale USA - Bosnien-Herzegowina

ab 07.00 Uhr: Breakfast Club

ab 19.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Spanien - Österreich

ab 20.50 Uhr: Sechzehntelfinale Spanien - Österreich

Die exklusiven Sechzehntelfinals bei MagentaTV in der Übersicht

30.06.: Frankreich - Schweden (Anstoß 23.00 Uhr)

01.07.: Mexiko - Ecuador (Anstoß 03.00 Uhr)

02.07.: USA - Bosnien-Herzegowina (Anstoß 02.00 Uhr)

03.07.: Portugals - Kroatien (Anstoß 01.00 Uhr)

04.07.: Argentinien - Kap Verde (Anstoß 00.00 Uhr)

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