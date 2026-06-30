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WM 2026 komplett live bei MagentaTV: Hummels: "Schreit nach Konsequenzen", Nagelsmann will bleiben, Klopp Bundestrainer? "Heute nicht der Tag, an dem ich über die Personalie Jürgen Klopp nachdenke"

München (ots)

Weltmeister? Von wegen: Deutschland verpasst das Achtelfinale, WM-Aus gegen Paraguay im Elfmeterschießen. "Paraguay hat das Spiel gestaltet wie eine Kneipenschlägerei", sagte Kommentator Wolff Fuss - hat gereicht.

"Das ist am Ende zu wenig", sagt Bundestrainer Julian Nagelsmann, noch Vertrag bis 2028, über den deutschen Brechstangen-Fußball gemixt mit Betulichkeit: "Wir hatten die Kontrolle, aber der Punch hat gefehlt." Seine Enttäuschung sei "extrem hoch" und das Aus "ein einschneidendes Erlebnis." Zu seiner Zukunft als Bundestrainer: "Ich möchte es weitermachen. Wenn man das beim DFB möchte, stehe ich zur Verfügung. Wenn man das nicht möchte, muss man mir das sagen. Ich möchte das weitermachen."

MagentaTV-Expertin Tabea Kemme vermisst "die Basiscs", fragt sich: "Das ist nicht das Physische. Das ist nicht die fußballerische Qualität. Die ist auf jeden Fall da. Die Frage ist, die, die wir uns alle stellen: Warum kann ich das zu diesem Höhepunkt nicht abrufen?" Jürgen Klopp erklärt: "Wir haben Phasen, wo wir es abgerufen haben. Die waren nicht lang genug. Wir haben nicht genug kreiert, weil wir ein paar Dinge nicht richtig gemacht haben. Das ist Quatsch in so einem Spiel, in dem es um alles geht." Klopp weiter: "Die individuelle Klasse fehlt uns nicht. Aber die Form der Spieler mit der individuellen Klasse ist nicht da, wo sie bei anderen Ländern ist."

Experten-Kollege Mats Hummels zieht ein hartes Fazit: "Auf Verantwortlichenseite schreit das schon irgendwie nach Konsequenzen. Das kann ich nicht anders sagen. Wir hatten die Heim-EM, Heim-Nations-League und das Turnier hier mit dem großen Teilnehmerfeld. Die Heim-EM wird mir immer noch zu gut geredet. Die beiden anderen Turniere waren jeweils enttäuschend. Deswegen muss das ein Thema sein, sowohl vom Bundestrainer selbst aus als auch vom Verband."

Rudi Völler zur Zukunft von Julian Nagelsmann: "Ich bin überzeugt, dass er wahrscheinlich der Richtige ist, um weiterzumachen. Aber ich bin nicht der DFB alleine. Ich habe das nicht alleine zu entscheiden."

Jürgen Klopp über seine Gedanken, als Bundestrainer zu arbeiten: "Heute ist nicht der Tag, an dem ich über die Personalie Jürgen Klopp nachdenke. Ich verstehe das, wenn über den Bundestrainer gesprochen wird, dass da irgendwie mein Name genannt wird, aber es ist nicht der Moment. Und vor allem nicht mit mir. So viele Dinge müssen angeschoben werden und dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Nur dafür ist die Situation genau die richtige. Wir waren Fußball-Deutschland."

Nachfolgend die Stimmen und Clips zum Sechzehntelfinale zwischen Deutschland gegen Paraguay. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, alleine 6 Sechzehntelfinals exklusiv. Darunter: Niederlande gegen Marokko heute Nacht ab 02.30 Uhr.

Sechzehntelfinale: Deutschland - Paraguay 3:4 (i.E.)

Pech für die DFB-Auswahl: Das 2:1 von Tah (103. Minute) gab Schiedsrichter Jayed nicht - das Schieben von Anton wurde als Foul bewertet. "Für mich ist das zu kleinlich, das ist nicht gerechtfertigt", monierte Regel-Experte Patrick Ittrich.

Julian Nagelsmann, Bundestrainer: "Wir sind mit der einzigen Aktion von Paraguay in der ersten Halbzeit in Rückstand gegangen. Insgesamt war unser Ballbesitz sehr langsam. Dann haben wir irgendwann auf Brechstange umgestellt, mehr Bälle in die Box zu spielen, so ist auch das Tor passiert. Das hätten wir noch 10-12-mal mehr machen können. Dann auch ein reguläres Tor, finde ich einen Witz, dass er den abpfeift. Am Ende musst du trotzdem gegen Paraguay gewinnen, das ist zu wenig. Wir hatten die Kontrolle über das Spiel, aber der Punch hat gefehlt."

Über die persönliche Enttäuschung: "Extrem groß, weil wir eine sehr homogene Mannschaft haben, die sich sehr gut versteht, die immer Gas gegeben hat im Training. Es hat sich nicht abgezeichnet, dass wir heute ausscheiden. Da war nirgends der Schlendrian drin. Wenn du aus einem Turnier ausscheidest, das sind einschneidende Erlebnisse."

Über die eigene Zukunft: "Das habe ich nicht in der eigenen Hand, ich stehe bereit, wenn man das möchte. Wenn man das nicht möchte, muss man mir das sagen. Ich möchte das weitermachen. Wenn der DFB das möchte, bereite ich sehr gerne die EM und die Nations League vor." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TzhmaDgyU0hGc2xLVFpxNnVxRlBKUDV1UHJiQmJsVmJTMHEyTzVoYmdkYz0=

Rudi Völler, DFB-Sportdirektor: "Jeder weiß, was ich für ein Verhältnis zu Julian Nagelsmann habe. Es wurde immer geschrieben, ich würde versuchen, ihn in Schutz zu nehmen oder als Bodyguard auftreten. Das braucht er gar nicht. Das ist ein absoluter Toptrainer. Das sagt man genau dann, wenn es mal nicht funktioniert. Das ist immer einfach zu sagen, wenn du permanent hintereinander Dinge gewinnst, das weiß jeder. Ich bin überzeugt, dass er wahrscheinlich der Richtige ist, um weiterzumachen. Aber ich bin nicht der DFB alleine. Ich habe das nicht alleine zu entscheiden. Aber von meiner Seite aus, finde ich, dass Julian, ich weiß das auch, ich habe schon mit ihm gesprochen, dass er ein Kämpfer ist, dass er sich nach einer bitteren Niederlage schnell gesammelt hat und wieder angreifen will." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eE1FSVpWUEtjL1B5TXQzYWp1RDJtK2NZUE96cnE2dmpWZ0pVcGtRSlRSbz0=

"Heute ist nicht der Tag, an dem ich über die Personalie Jürgen Klopp nachdenke"

Jürgen Klopp über seine Gedanken, Bundestrainer zu werden: "Ich habe darüber noch nicht nachgedacht. Das ist das Unangenehmste. Ich bin der einzige, der das schon hundert Mal erlebt hat. Am Tag nach einem großen geplatzten Traum, CL-Finale ist vergleichbar, dazustehen und die richtigen Worte zu finden. Ich verstehe das, wenn über den Bundestrainer gesprochen wird, dass da irgendwie mein Name genannt wird, aber es ist nicht der Moment. Und vor allem nicht mit mir. So viele Dinge müssen angeschoben werden und dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Nur dafür ist die Situation genau die richtige. Wir waren Fußball-Deutschland. Um wieder Fußball-Deutschland zu werden, müssen wir jetzt ran an die Nummer, und zwar richtig. Ich habe einen Job, der kein Halbtagsjob ist. Heute ist nicht der Tag, an dem ich über die Personalie Jürgen Klopp nachdenke. Es gibt keinen Grund auf die Mannschaft draufzuhauen. Julian hat recht, die Mannschaft wollte, sie konnte in einzelnen Bereichen nicht." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VU5PaGRHU09EdzltVUw1Q2dhTlNhUnFDa3lraUk4ZVVQOHZrWEhSK2czYz0=

Mats Hummels, MagentaTV-Experte, mit einer gnadenlosen Abrechnung: "Auf Verantwortlichenseite schreit das schon irgendwie nach Konsequenzen. Das kann ich nicht anders sagen. Wir hatten die Heim-EM, Heim-Nations-League und das Turnier hier mit dem großen Teilnehmerfeld. Die Heim-EM wird mir immer noch zu gut geredet. Die beiden anderen Turniere waren jeweils enttäuschend. Deswegen muss das ein Thema sein, sowohl vom Bundestrainer selbst aus als auch vom Verband. Zumindest Gespräche darüber muss es geben. Es kann nicht anders sein. Dafür ist Fußball zu sehr Leistungssport. Auf Spielerseite kann ich mir schon vorstellen, dass einige von sich aus zurücktreten werden. Dann glaube ich aber auch, muss es Entscheidungen geben, dass auch Spieler, die Anfang 30 sind, die aber jetzt schon 4, 5. 6 Turniere ihre Chance hatten für Deutschland ein gutes Turnier zu spielen oder gute Ergebnisse zu erzielen und das nicht geschafft haben, dass man da vielleicht auch ranmuss. Das ist für mich kein Zufall. Das ist kein Zufall, dass seit der EM 2016 kein einziges starkes Turnier von Deutschland mehr dabei war. Wir reden von einem Jahrzehnt als Deutschland. Das fängt in erster Linie mit den Spielern an. Wir hatten verschiedene Trainer dazwischen. Da erwarte ich auch von einigen, dass sie selbst sagen: Ich mache nicht mehr weiter. Aber ich erwarte auch, dass der aktuelle oder neue Bundestrainer trifft und treffen muss." Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=SGhZZy9wWWZpOWRadzJtUi9mZ01nMml3b3ZMRDVxdHNPUSt2cmpNeXBDaz0=

Kimmich: "Wir Spieler haben das verbockt, nicht der Trainer"

Joshua Kimmich, DFB-Kapitän: "Wir sind wieder früh ausgeschieden, weil wir einen schwachen Gegner nicht schlagen konnten. Du darfst gegen so einen Gegner gar nicht ins Elfmeterschießen kommen. Wir haben 120 Minuten zwei Tore zu machen, weil wir das nicht schaffen, verlieren wir das Spiel. Ich kenne Deutschland als Kind vorm Fernsehen, immer Halbfinale, Finale. Natürlich will man das auch der jetzigen Generation geben, aber das konnten wir den Menschen zuhause nicht geben. Dafür tragen wir alle Verantwortung, dafür müssen wir auch Verantwortung übernehmen. Da darf sich jetzt auch keiner rausnehmen. Dafür müssen wir geradestehen. Wir Spieler, die auf dem Platz standen, haben das verbockt, nicht der Trainer, nicht die Medien, nicht der Schiedsrichter. Das waren allein wir. Ich habe immer die Power für einen neuen Anlauf. Was ich niemals tun werde, ist aufgeben." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UTNWbGJ6NDZ2OG52aDVOc09GQVFvaGhYTEtLdXdmdWpuV3VMOCttWE1ZMD0=

Manuel Neuer, Torhüter Deutschland: "Der Trainer hat ein paar Worte an uns gerichtet. Aber ansonsten ist es sehr still. Jeder ist enttäuscht und traurig über das Ausscheiden. Aber wir hatten nicht diesen Punch, um das Spiel für uns zu entscheiden und auch nicht das Quäntchen Glück."

...warum es nicht gelungen ist, den Abwehrblock mit schnellem Spiel auseinanderzuziehen: "Einmal gab es zu wenig Torchancen, das ist richtig. Sie haben auch nicht versucht, uns zu pressen. Sie haben sich hinten reingestellt. Da hatten wir nicht diese Mittel und auch nicht die Durchschlagskraft, um uns die Möglichkeiten zu erspielen. Unser Plan war, durch unsere Außenspieler irgendwie hinter die Kette ins Rückwärtsverteidigen zu kommen und so ähnlich wie das Kopfballtor von Kai Havertz gefallen ist, dass wir mit schnellen Bällen die rückwärtsverteidigende Abwehr von Paraguay durchbrechen und versuchen, zu Torchancen zu kommen, weil wir im Zentrum eine ordentliche Besetzung hatten. Dann ist Leon später auch gekommen, ein weiterer Spieler, der da reinstarten kann. So haben wir auch unser Tor erzielt."

...ob man im Elfmeterschießen gesehen hat, dass der Mannschaft das Selbstverständnis früherer Generationen fehlt: "Jeder, der den Mut hat, hinzugehen, kann man keinen Vorwurf machen. Wenn das ein oder andere Tor im Turnier beim ein oder anderen mehr gefallen wäre oder man heute mehr Torchancen gehabt hätte, hätte man auch beim Elferschießen ein bisschen mehr Sicherheit gehabt. Am Ende waren es zwei Bälle, die die Paraguayer nicht reingemacht haben. Dann müsstest du es schaffen, weiterzukommen. Das ist zu viel am Ende. Aber ich mache mir eher Gedanken über das Spiel an sich als über das Elfmeterschießen. Man muss dieses Spiel hier einfach gewinnen. Diesen Anspruch müssen wir haben. Das haben wir nicht hingekriegt."

...ob man im internationalen Fußball nur noch zweitklassig ist: "Du musst so eine Mannschaft schlagen. Das ist Fakt. Wenn du dich mit Mannschaften wie Frankreich und England messen willst, ist das vielleicht eine Kategorie drunter. Das sind seine (Kai Havertz') Worte. Ich bin der Meinung, dass du solche Gegner hier schlagen musst."

...ob er noch die Power hätte, weiterzumachen: "Das ist extrem bitter, so aufzuhören. Wir hätten alles in der eigenen Hand gehabt. Ich bin auch der Meinung, dass wir die richtigen Spieler da hatten, um das besser auf den Platz zu bringen. Aber als Mannschaft haben wir es nicht hingekriegt, gerade heute besseren Fußball zu zeigen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NHFLN2tHcGxlZFZLc0NET1hvenFrb2NMOUNwcjJPSnJhcmhXR3Y0V2ZCbz0=

Kai Havertz, Spieler Deutschland: "Da gibt es nicht viel zu sagen. Mir fehlen auch ein bisschen die Worte. Das ist meine zweite WM, zweimal reingeschissen. Die letzten Turniere waren nix. Das Einzige, was ich sagen kann, ist Entschuldigung. Wir sind auch alle enttäuscht. Wenn man in die Kabine geht, wir haben uns dieses Jahr viel vorgenommen. Jetzt wieder zu enttäuschen, ist kein schönes Gefühl."

...wo er die Ursachen sieht: "Generell haben die Paraguayer tief verteidigt. Da war es schwer, Tempo zu kreieren. Wir haben es oft über Flanken versucht. Wir waren beim Tor so erfolgreich. Aber da hat nicht so viel gepasst, wenn man gegen Paraguay ausscheidet. Dann hat man es auch nicht verdient, weiterzukommen."

...über die Körpersprache im Spiel: "Wir haben nicht viel zugelassen. Wir waren viel am Ball, hatten das Momentum nach dem 1:1 komplett auf unserer Seite. Dann haben wir kein zweites Tor gefunden. Dann kommt es irgendwie zum Elfmeterschießen. Das ist nicht einfach. Ich war auch einer von denen, die verschossen haben. Das ist dann 50:50."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SWtWNENQaDhQSkZJY0NxdEh0RnZtSHhYZHE2WmtCbzYyeUJSb2JWa1N5cz0=

Tabea Kemme, MagentaTV-Expertin: "Für mich ist das relativ klar, eine Sache, die Schrift zieht sich auch durch das Spiel hinaus. Das ist nicht das Physische. Das ist nicht die fußballerische Qualität. Die ist auf jeden Fall da. Die Frage ist, die, die wir uns alle stellen: Warum kann ich das zu diesem Höhepunkt nicht abrufen? Rein auf mentaler Ebene: Dass ich hinten raus Situationen zu erkennen: Wenn eine tiefstehende Mannschaft da ist, warum ziehe ich die Flanken nicht schon eher? Rein von den spielerischen Mitteln und vom Punkt 50 Prozent nicht getroffen."

Jürgen Klopp, MagentaTV-Experte: "Gerade eben sind alle an uns vorbeigelaufen. Es gibt schlimmere Dinge als Niederlagen im Sport. Aber im Moment gab es nur ein Ziel, nur einen Traum und der ist geplatzt. Ich kann das hundertprozentig nachvollziehen und fühle das auch. Auf das Elfmeterschießen gesehen: Es war dramatisch. Wir können irgendwann später übers Spiel sprechen und woran es lag, dass dieses Spiel heute so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Tabea hat hundertprozentig Recht. Warum kann man es nicht abrufen? Wir haben Phasen, wo wir es abgerufen haben. Die waren nicht lang genug. Wir haben nicht genug kreiert, weil wir ein paar Dinge nicht richtig gemacht haben. Das ist Quatsch in so einem Spiel, in dem es um alles geht." Link zu den Aussagen: clipro.tv/player?publishJobID=NDdBeFlZTEdvUzFtSEFyd0t2NVo5bTFZZmhtMlZmeUhveU5OM0NoVkxzdz0=

Patrick Ittrich, MagentaTV-Schiedsrichterexperte, zum aberkannten Tor von Jonathan Tah: "Für mich ist das zu kleinlich. Natürlich gibt es einen Kontakt mit dem Torwart. Aber ich sehe kein Wegstoßen, kein Wegdrücken, kein Festhalten. Insofern finde ich, dass das hier keine klare Fehlentscheidung vom Schiedsrichter ist. Man weiß auch nicht: Hat er es wahrgenommen? Aber in dem Fall würde ich sagen, dass dieser Eingriff für mich nicht gerechtfertigt ist und deswegen für mich das Tor korrekt ist für Deutschland."

Jürgen Klopp, MagentaTV-Experte: "Das ist die schlimmste Situation der Welt. Du stehst da nach dem Spiel, du bist sehr enttäuscht, über dich selbst, über die Gesamtsituation. Dann musst du Antworten geben. Das zu sezieren fällt mir echt schwer. Tatsache ist natürlich, dass wir Paraguay schlagen müssen. Aber der Fußball ist wie er ist. Im Fußball kann jeder jeden schlagen, fast jeder fast jeden - und uns viele, wenn wir nicht funktionieren. Und wir haben nicht funktioniert. Wir können festhalten, wir haben teilweise guten Fußball gespielt, aber nicht konstant genug. Die individuelle Klasse fehlt uns nicht. Aber die Form der Spieler mit der individuellen Klasse ist nicht da, wo sie bei anderen Ländern ist."

Tabea Kemme, MagentaTV-Expertin: "Vor allem auch die Effizienz. Fußball spielen können wir. Aber letztlich wird es am Resultat abgerechnet. Das ist genau wieder dieser Standpunkt: Warum kriege ich es dann nicht auf die Platte, wenn ich in Position bin, auch selbstverständlich zu versenken?" Link zu den Aussagen: clipro.tv/player?publishJobID=QWExaU1mZlZ5NS9kUXprbVBCcWw0RHdOYUxhYXVXQVF0dG40ZE9IWVd2TT0=

Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV

(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt´s auch hier: www.magenta.tv)

Dienstag, 30.06.2026

ab 07.00 Uhr: Breakfast Club

ab 17.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Elfenbeinküste - Norwegen

ab 18.50 Uhr: Sechzehntelfinale Elfenbeinküste - Norwegen

ab 22.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Frankreich - Schweden

ab 22.50 Uhr: Sechzehntelfinale Frankreich - Schweden

Mittwoch, 01.07.2026

ab 02.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Mexiko - Ecuador

ab 02.50 Uhr: Sechzehntelfinale Mexiko - Ecuador

ab 07.00 Uhr: Breakfast Club

ab 16.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale England - DR Kongo

ab 17.50 Uhr: Sechzehntelfinale England - DR Kongo

ab 21.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Belgien - Senegal

ab 21.50 Uhr: Sechzehntelfinale Belgien - Senegal

Die exklusiven Sechzehntelfinals in der Übersicht

29. Juni: Niederlande vs. Marokko (Anstoß 03:00 Uhr)

30. Juni: Frankreich vs. Schweden (Anstoß 23:00 Uhr)

1. Juli: Mexiko vs. Ecuador (Anstoß 03:00 Uhr)

2. Juli: USA vs. Bosnien-Herzegowina (Anstoß 02:00 Uhr)

3. Juli: Portugals vs. Kroatien (Anstoß 01:00 Uhr)

4. Juli: Argentinien vs. Kap Verde (Anstoß 00:00 Uhr)

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