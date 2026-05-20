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Brandenburger Wirtschaftsministerin will Tankrabatt verlängern

Berlin (ots)

Die Brandenburger Wirtschafts- und Energieministerin Martina Klement (CSU) hat sich dafür ausgesprochen, den Tankrabatt zu verlängern. Klement sagte am Mittwoch im rbb24 Inforadio, "wenn wir tatsächlich den Tankrabatt verlängern könnten, wäre das sicherlich hilfreich". Er gilt noch bis Ende Juni und würde dann auslaufen.

Auch Verbesserungen bei der Pendlerpauschale seien für sie denkbar, so Klement "um diejenigen zu unterstützen, die täglich tatsächlich weite Strecken zur Arbeit fahren müssen". Allerdings müsse dabei immer im Blick bleiben, "dass diese ganzen Maßnahmen auch finanzierbar sein müssen".

Klement geht davon aus, dass über den Tankrabatt auch am Rande der Energieministerkonferenz gesprochen werden wird, die am Mittwoch auf Norderney beginnt.

Das vollständige Interview können Sie hier nachhören: Klement (CSU): Hoffe auf starkes Bekenntnis zur Energiewende | rbb24 Inforadio

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