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FU-Präsident Ziegler fordert schnelle Hilfen für Berliner Universitäten

Berlin (ots)

FU-Präsident Ziegler fordert schnelle Hilfen für Berliner Universitäten

Der Präsident der Freien Universität Berlin, Günther Ziegler, hat schnelle Hilfen für die Berliner Universitäten angemahnt. Ziegler sagte am Montag im rbb24 Inforadio, die Vorfälle an der Technischen Universität seien ein "Weckruf, jetzt auch allen anderen Berliner Universitäten schnell zu helfen". Der Bedarf sei enorm: "Wir sprechen von acht Milliarden Euro, die reingesteckt werden müssen über die nächsten Jahre, um die Hochschulbauten wieder fit zu machen."

Ziegler zeigte sich grundsätzlich damit einverstanden, die geplante Hochschulbaugesellschaft zu gründen. Sie soll zentral alle Bau- und Sanierungsmaßnahmen der elf öffentlichen Unis koordinieren und auch finanzieren. "Diese Hochschulbaugesellschaft soll sozusagen die langfristige Lösung sein - die brauchen wir auch, um das Geld über Kredite bekommen zu können", betonte Ziegler.

Zu kritisieren sei allerdings, dass der Entwurf so klinge, als "sollte die Baugesellschaft alles machen. Uns ist wichtig, dass die kleineren Bauarbeiten bei den Hochschulen bleiben müssen." Dazu gehörten der Gebäude-Unterhalt und das Gebäude-Management. "Dafür müssen die Universitäten auch das Geld behalten", forderte Ziegler: "Was nicht passieren darf, ist, dass mit dem Wirtschaftsplan am Ende auch das Geld von den Hausmeistern bis zu den kleinen Bauarbeiten in die zentrale Gesellschaft wandert. Wir müssen vor Ort handlungsfähig bleiben." Dementsprechend müsse der Gesetzentwurf für die Hochschulbaugesellschaft auch noch geändert werden.

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

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