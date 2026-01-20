Expleo

Unternehmen schärfen ihre KI-Strategien für 2026: Sicherheit wird priorisiert

Köln (ots)

Europas Unternehmen setzen Künstliche Intelligenz (KI) zunehmend strategisch ein, allerdings mit klarem Fokus auf Absicherung. In Deutschland priorisiert mehr als jede dritte Führungskraft im neuen Jahr Investitionen in KI-Cybersicherheit, während nur jede Fünfte Geld in KI-gestützte Verbesserungen der Kundenerfahrung lenken möchte. Dies geht aus der aktuellen Ausgabe des "Expleo AI Pulse" hervor, dem monatlichen KI-Stimmungsbarometer des Engineering-, Technologie- und Beratungsspezialisten Expleo.

"KI wird zunehmend zur produktiven Kerntechnologie", sagt Dr. Yusuf Erdogan, Country Lead Digital & Technology bei Expleo Deutschland. Dass Cybersecurity dabei ganz oben auf der Agenda stehe, sei kein Zeichen von Angst, sondern von Verantwortung. Erdogan ergänzt: "Wer KI skalieren will, muss sie absichern - technologisch, organisatorisch und regulatorisch. Erst auf dieser Basis lassen sich nachhaltige Wachstums- und Kundenerlebnisse aufbauen."

Dieser Reifeprozess wird bei den für das Jahr 2026 geplanten Investitionsschwerpunkten besonders deutlich: In Deutschland nennen 35 Prozent der Führungskräfte Cybersicherheit als zentrale Priorität. Es folgen: Automatisierung (29 Prozent), Datenanalyse (25 Prozent) und KI-gestützte Entscheidungsfindung (23 Prozent). Customer Experience (20 Prozent) und Risikomanagement (17 Prozent) stehen dagegen erst später auf der Agenda.

Bemerkenswert ist die Diskrepanz zwischen den verschiedenen Führungsebenen: So betrachten 48 Prozent der C-Level-Executives Cybersicherheit als Priorität, im mittleren Management sind es hingegen nur 31 Prozent. Erdogan zufolge sollten diese unterschiedlichen Perspektiven einander ergänzen: "Das Top-Management fokussiert sich auf Absicherung und Governance, das Middle Management auf Automatisierung und Effizienz. Die operative Praxis liefert die Use Cases, die Führung sorgt für Stabilität. Beides zusammen macht KI erfolgreich - wichtig ist, dass der Dialog zwischen den Ebenen funktioniert."

Sentiment-Index sinkt - Grundoptimismus bleibt stabil

Diese Phase der Neujustierung spiegelt sich auch im Stimmungsbild wider. So sank der deutsche AI-Pulse-Sentiment-Index im Dezember auf 63 Punkte und lag damit erstmals unter dem Niveau der Vormonate (August bis November: konstant 67-68 Punkte). In Großbritannien blieb der Index mit über 70 Punkten stabil, während Frankreich 64 Punkte erreichte.

"Ein Index-Wert über 60 steht weiterhin für Zuversicht", ordnet Erdogan ein. "Wir sehen keinen Vertrauensverlust, sondern eine Normalisierung nach der Euphoriephase. KI verlässt die Experimentierphase und findet ihren Platz im Arbeitsalltag."

Balance zwischen Sicherheit und Innovation entscheidend

Für Expleo ist die Botschaft der fünften AI-Pulse-Welle eindeutig: Unternehmen sollten ihren Weg konsequent weitergehen - allerdings mit der richtigen Balance. "KI bleibt eine der größten Chancen für Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Produktivität", betont Erdogan. "Natürlich muss man KI absichern. Wer jedoch nur auf Schutz setzt und die Kundenseite vernachlässigt, wird im Wettbewerb zurückfallen. Responsible AI bedeutet beides: Sicherheit und Wachstum. Die erfolgreichen Unternehmen werden jene sein, die diese Balance finden und mutig in belastbare Strukturen investieren."

Die Kernaussagen im Überblick

Deutsche Unternehmen priorisieren 2026 KI-Investitionen in Cybersecurity (35 Prozent), Automatisierung (29 Prozent), Datenanalyse (25 Prozent) und KI-gestützte Entscheidungsfindung (23 Prozent) - Kundenerfahrung folgt mit 20 Prozent auf Platz fünf

C-Level priorisiert Cybersecurity (48 Prozent) deutlich stärker als Middle Management (31 Prozent) - unterschiedliche Perspektiven, die zusammengeführt werden müssen

Der deutsche AI-Pulse-Index sinkt im Dezember auf 63 Punkte (Vormonate: 67-68 Punkte) Das Vereinigte Königreich bleibt mit über 70 Punkten stabil, Frankreich erreicht 64 Punkte

Zur AI-Pulse-Studie

Die "Expleo AI Pulse"-Umfrage wird seit August 2024 jeden Monat in Deutschland, Großbritannien und Frankreich durchgeführt und liefert repräsentative Stimmungsbilder zum Einsatz Künstlicher Intelligenz in Unternehmen. Die aktuelle Ausgabe basiert auf der fünften Erhebungswelle (Feldphase: Dezember 2024). Pro Land werden 200 Führungskräfte befragt, insgesamt 600 pro Monat. Die Teilnehmenden stammen aus Branchen wie IT, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Handel, Ingenieurwesen sowie Transport und Logistik. Die Erhebung erfolgt durch die Insights-Agentur Opinium im Auftrag von Expleo. Umfangreiche Datensätze und Detailinformationen sind auf Anfrage erhältlich.

Über Expleo

Expleo ist ein weltweit tätiger Anbieter von Engineering-, Technologie- und Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen begleitet führende Organisationen bei ihrer Transformation, unterstützt sie dabei, operative Exzellenz zu erreichen und ihre Zukunftsfähigkeit nachhaltig zu sichern.

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung komplexer Produkte, der Optimierung industrieller Prozesse und der Qualitätssicherung von IT-Systemen bringt Expleo tiefes Branchenwissen und technologische Kompetenz in jedes Projekt ein. Zum Portfolio gehören Schlüsselthemen wie Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Hyperautomatisierung, Cybersicherheit und Data Science. Ziel ist es, Innovation entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu beschleunigen.

Als verantwortungsbewusstes und diverses Unternehmen steht Expleo für integres Handeln und arbeitet aktiv an einer nachhaltigeren und sicheren Gesellschaft.

Mit rund 19.000 Expert:innen in 30 Ländern erwirtschaftet Expleo einen Jahresumsatz von über 1,4 Milliarden Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter expleo.com.

Original-Content von: Expleo, übermittelt durch news aktuell