Exasol präsentiert nächste Generation ihrer Analytics Engine und Lakehouse Turbo Charger

Neues Exasol 8 verbessert Datensouveränität, KI-Entwicklung und Compliance für regulierte Branchen

Die Exasol AG hat heute auf ihrer Kundentagung Xperience Berlin 2025 die Markteinführung der neuesten Version ihrer leistungsstarken Analytics Engine angekündigt. Exasol 8 markiert einen großen Entwicklungsschritt für Organisationen, die ihre Datenanalyse modernisieren, die Einführung Künstlicher Intelligenz (KI) beschleunigen und die strengsten Anforderungen an Datensouveränität und Governance erfüllen wollen.

"Wir nehmen einen grundlegenden Wandel in der Datenstrategie wahr. Denn Geopolitik, regulatorischer Druck und die Einführung von KI stellen alte Annahmen über die Cloud in Frage", sagt Alexander Stigsen, Chief Product Officer bei Exasol. "Unsere Kunden, insbesondere in der Finanzbranche, im Gesundheitswesen und im öffentlichen Sektor, sehen sich mit wachsenden Anforderungen an Datensouveränität und Compliance konfrontiert. Mit dem neuesten Release von Exasol 8 ermöglichen wir ihnen, die erweiterten DORA- und NIS2-Anforderungen zu erfüllen, sicher in Linux-Umgebungen zu arbeiten und die höchsten Data Governance-Standards zu erreichen - und das bei unübertroffener Analyse- und KI-Performance."

Die Highlights der Exasol 8 Release im Überblick:

Datensouveränität und Compliance: Die neue Exasol Analytics Engine erweitert die Unterstützung von DORA- und NIS2-Compliance, ermöglicht sichere Linux-Implementierungen und Rootless Mode. Auf diese Weise erfüllt Exasol 8 die hohen Anforderungen insbesondere im Finanzdienstleistungssektor und anderen regulierten Branchen.

Die neue Exasol Analytics Engine erweitert die Unterstützung von DORA- und NIS2-Compliance, ermöglicht sichere Linux-Implementierungen und Rootless Mode. Auf diese Weise erfüllt Exasol 8 die hohen Anforderungen insbesondere im Finanzdienstleistungssektor und anderen regulierten Branchen. Kombination von Analyse und KI: Das integrierte Exasol AI Lab ermöglicht es Datenteams, fortschrittliche KI-Modelle direkt dort zu erstellen, zu testen und einzusetzen, wo sich die Daten befinden. Dabei nutzt es die Hochgeschwindigkeits-MPP-Architektur von Exasol, die nahtlose Python-Integration und die Fähigkeit, unstrukturierte Daten effizient in strukturierte Daten umzuwandeln. Mit der neuen GPU-Beschleunigung für benutzerdefinierte Funktionen (UDFs) können Teams noch schneller datenbankinternes maschinelles Lernen und generative KI nutzen, um Innovationen zu skalieren, ohne Daten verschieben zu müssen.

Das integrierte Exasol AI Lab ermöglicht es Datenteams, fortschrittliche KI-Modelle direkt dort zu erstellen, zu testen und einzusetzen, wo sich die Daten befinden. Dabei nutzt es die Hochgeschwindigkeits-MPP-Architektur von Exasol, die nahtlose Python-Integration und die Fähigkeit, unstrukturierte Daten effizient in strukturierte Daten umzuwandeln. Mit der neuen GPU-Beschleunigung für benutzerdefinierte Funktionen (UDFs) können Teams noch schneller datenbankinternes maschinelles Lernen und generative KI nutzen, um Innovationen zu skalieren, ohne Daten verschieben zu müssen. Leistung im großen Maßstab: Ein verbessertes Performance Engineering ermöglicht schnellere Abfragen, mehr gleichzeitige Benutzer und Einblicke in Echtzeit - so können Kunden ihre Infrastrukturkosten senken und schneller intelligentere Entscheidungen treffen.

Ein verbessertes Performance Engineering ermöglicht schnellere Abfragen, mehr gleichzeitige Benutzer und Einblicke in Echtzeit - so können Kunden ihre Infrastrukturkosten senken und schneller intelligentere Entscheidungen treffen. Flexibel einsetzbar: Exasol 8 ist für lokale, hybride und souveräne Cloud-Umgebungen konzipiert und gibt Unternehmen die volle Kontrolle über ihre Daten und ihre Infrastruktur.

Turbolader für das Lakehouse

Ebenfalls auf der Xperience Berlin 2025 stellt Exasol den Lakehouse Turbo Charger vor. Die neue Lösung integriert In-Memory-Geschwindigkeit, offene Datenföderation und datenbankinterne Rechenintelligenz in das Lakehouse-Paradigma. Die Lösung ermöglicht es Unternehmen, KI-Modelle näher an ihren Daten zu erstellen, zu trainieren und zu betreiben und so Agilität und Compliance ohne Kompromisse zu erreichen, und ist ab sofort im Early Access verfügbar.

Über Exasol

Exasol ist die weltweit leistungsstärkste Analyse-Engine, die speziell für die anspruchsvollsten Daten-Workloads entwickelt wurde, mit außergewöhnlicher Skalierbarkeit und einem unübertroffenen Preis-Leistungs-Verhältnis. Exasol ermöglicht datengetriebenen Unternehmen blitzschnelle Analysen, Echtzeit-Einblicke und erhebliche Kosteneinsparungen - vor Ort, in der Cloud oder überall da, wo Datensouveränität garantiert werden muss. Weitere Informationen unter www.exasol.com

