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Nina Warken: Deutschland ist bereit zur Hilfe gegen Ebola

Berlin (ots)

Deutschland ist bereit, der Demokratischen Republik Kongo im Kampf gegen das Ebola-Virus zu helfen.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sagte am Montag im rbb24 Inforadio, zwar gebe es noch kein offizielles Ersuchen des Landes, "aber wir wären auf jeden Fall vorbereitet".

Das Robert-Koch-Institut stehe ebenso zur Hilfe bereit wie das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. "Dort könnten zum Beispiel mobile Labore gestellt werden, die dann vor Ort eingesetzt werden", so Warken. Das gelte ebenso für geschultes Personal, das "Unterstützung in der Kommunikation darüber, wie man sich vor Ansteckung schützen kann" leisten könne.

"Wir stehen auf jeden Fall bereit", betonte Warken. "Ich kann mir gut vorstellen, dass es in den nächsten Tagen ein Ersuchen gibt. Unsere Institute werden gerne vor Ort unterstützen."

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

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