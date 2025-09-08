Newronika

Newronika ernennt Keith Carlton zum Geschäftsführenden Vorsitzenden, um die strategische Führung zu stärken

Newronika, ein Pionier auf dem Gebiet der adaptiven Tiefenhirnstimulationstechnologie (AlphaDBS™), ist stolz darauf, die Ernennung von Herrn Keith Carlton zum neuen geschäftsführenden Vorsitzenden des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Herr Carlton verfügt über umfangreiche Führungserfahrung in den Bereichen Medizinprodukte und Neuromodulation. Im Laufe seiner Karriere hat er Innovation, strategisches Wachstum sowie operative Exzellenz auf höchstem Niveau vorangetrieben – was ihn zu einer idealen Führungspersönlichkeit macht, wenn Newronika die nächste Phase der globalen Expansion einleitet.

„Wir fühlen uns geehrt, Keith als unseren geschäftsführenden Vorsitzenden begrüßen zu dürfen", sagte Lorenzo Rossi, PhD, Mitbegründer und Geschäftsführer von Newronika. „Sein strategischer Weitblick, gepaart mit einer hervorragenden Bilanz bei der Skalierung innovativer medizintechnischer Unternehmen, wird entscheidend sein, wenn wir die klinische Validierung und die Vermarktung von AlphaDBS, unserem proprietären adaptiven System zur tiefen Hirnstimulation, vorantreiben. Diese innovative Plattform wurde entwickelt, um eine Präzisionstherapie zu liefern, welche die Linderung der Symptome verbessert sowie die Nebenwirkungen für Parkinson-Patienten minimiert und gleichzeitig die Präsenz sowie den Einfluss von Newronika weltweit stärkt."

Carlo Sanfilippo, Senior Investment Manager bei Indaco Venture Partners und Mitglied des Vorstands von Newronika, fügte hinzu: „Wir heißen Keith herzlich willkommen und sind überzeugt, dass er über die erforderliche Führungsstärke sowie über die Erfahrung verfügt, um das Unternehmen durch seine nächste Wachstumsphase zu führen."

„Es ist ein Privileg, bei Newronika zu einem so entscheidenden Zeitpunkt einzusteigen", fügte Herr Carlton hinzu. „Die bahnbrechende adaptive DBS-Technologie des Unternehmens hat das Potenzial, den Behandlungsstandard für die Parkinson-Krankheit und andere neurologische Störungen neu zu definieren. Ich freue mich darauf, mit dem Vorstand und unserem talentierten Team zusammenzuarbeiten, um die Innovation zu beschleunigen, den Zugang für Patienten zu erweitern sowie eine bedeutende Wirkung auf globaler Ebene zu erzielen, wobei die erste Priorität darin besteht, den erfolgreichen Start der Phase-III-Pivotalstudie in den USA zu unterstützen."

Die Ernennung von Herrn Carlton stärkt das Führungsfundament von Newronika, da das Unternehmen auf den jüngsten Meilensteinen – einschließlich der CE-Zulassung für AlphaDBS, der IDE-Freigabe durch die US-FDA und dem erfolgreichen Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 13,6 Millionen Euro – weiter aufbaut und sein Engagement für einen weltweiten Paradigmenwechsel in der Neuromodulationstherapie unterstreicht.

Informationen zu Newronika S.p.A.

Newronika, ein Spin-off der Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico und der Universität Mailand, verändert die Tiefenhirnstimulation durch eine adaptive Technologie, die neurophysiologisches Feedback in Echtzeit zur Optimierung der Therapie nutzt. Newronika hat seinen Hauptsitz in Mailand, Italien, und widmet sich der Weiterentwicklung der adaptiven DBS, mit behördlichen Genehmigungen sowie klinischen Initiativen in Europa, den USA und darüber hinaus.

