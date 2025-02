Newronika

Newronika schließt Serie-B-Finanzierung in Höhe von 13,6 Mio. EUR ab, um die Entwicklung der adaptiven DBS-Plattform zu beschleunigen

Newronika, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der fortgeschrittenen Tiefenhirnstimulation, freut sich, den erfolgreichen Abschluss seiner Finanzierungsrunde der Serie B in Höhe von 13,6 Mio. EUR bekannt zu geben. Die Finanzierung wurde von einem neuen Investor, der Fondazione ENEA Tech e Biomedical, geführt, mit zusätzlicher Beteiligung der bestehenden Investoren Indaco Venture Partners SGR, Innogest SGR, Wille Finance, TNBT Capital und F3F.

Dieser bedeutende Kapitalzufluss wird es Newronika ermöglichen, die klinische Validierung und Vermarktung seines proprietären adaptiven DBS-Systems, seiner innovativen Plattform zur Bereitstellung einer Präzisionstherapie zur Verbesserung der Symptomlinderung und zur Reduzierung von Nebenwirkungen für Parkinson-Patienten, auszuweiten. Die Mittel werden auch die Weiterentwicklung von Produktpipelines, die Rekrutierung von Spitzentalenten und den Aufbau strategischer Kooperationen erleichtern, die die Position des Unternehmens an der Schnittstelle von Medizintechnik und Neurowissenschaften weiter stärken.

Die anhaltende Dynamik von Newronika – belegt durch die jüngste Förderung der Michael J. Fox Foundation und die IDE-Genehmigung sowie jetzt eine umfangreiche Finanzierungsrunde – unterstreicht die zentrale Mission des Unternehmens: sich für einen Paradigmenwechsel in der Neuromodulation einzusetzen. Die adaptive DBS stellt die Zukunft der personalisierten Hirnstimulation dar, und Newronika ist weiterhin bestrebt, diese Entwicklung anzuführen.

„Wir sind begeistert von der starken Unterstützung durch neue und bestehende Investoren", sagte Dr. Lorenzo Rossi, Mitbegründer und CEO von Newronika. „Diese Finanzierungsrunde der Serie B bestätigt unser Engagement, die Art und Weise, wie die Tiefenhirnstimulation durchgeführt wird, zu verändern. Unser Ziel ist es, neuronale Echtzeitdaten und maschinelles Lernen nahtlos in unsere DBS-Systeme zu integrieren, um wirklich personalisierte Therapien zu entwickeln, die die Fähigkeiten der auf dem Markt erhältlichen Geräte übertreffen."

„Mit Newronika und seiner adaptiven DBS-Plattform sehen wir ein außergewöhnliches Potenzial, die Behandlung von Bewegungsstörungen weltweit zu revolutionieren", sagte Maria Cristina Porta, ENEA Tech e Biomedical General Manager. „Ihr innovativer Ansatz, der eine personalisierte Neuromodulation in Echtzeit ermöglicht, passt perfekt zu unserer Vision, bahnbrechende medizinische Technologien zu unterstützen. Wir freuen uns, mit Newronika zusammenzuarbeiten, um DBS-Lösungen der nächsten Generation für bedürftige Patienten bereitzustellen. In Technologien wie diese zu investieren bedeutet, sich um die Gesundheit der Menschen zu kümmern und gleichzeitig Werte zu schaffen und Innovationen im Ökosystem unseres Landes voranzutreiben."

Davide Turco, CEO von Indaco, sagte: „Indaco ist stolz darauf, Newronika auch über seinen Indaco Venture I - Lombardia Parallel Fund in den kommenden klinischen und kommerziellen Phasen weiterhin zu unterstützen. Wir sind fest davon überzeugt, dass das adaptive DBS-System von Newronika die Lebensqualität vieler Parkinson-Patienten verbessern wird."

„Diese erfolgreiche Finanzierungsrunde der Serie B festigt die strategische Vision und das Engagement von Newronika, die Grenzen der DBS-Technologie zum Wohle der Patienten zu erweitern", sagte Claudio Giuliano, Chairman von Newronika.

Informationen zu den Investoren

ENEA Tech e Biomedical ist eine italienische Stiftung, die Projekte mit großer Wirkung in den Bereichen Biotechnologie, Medizinprodukte und Biowissenschaften unterstützt und sich auf transformative Lösungen für globale Herausforderungen im Gesundheitswesen konzentriert. (https://www.fondazioneneatechbiomedical.it)

Indaco Venture Partners SGR ist eine der größten Risikokapitalgesellschaften Italiens, die über ihren Indaco Ventures I-Fonds und den Indaco Venture I - Lombardia Parallel Fund gleichermaßen in innovative Innovationen im Gesundheits- und Technologiebereich investiert. Der Indaco Venture I - Lombardia Parallel Fund ist ein Investmentfonds, der von Indaco Venture SGR S.p. A. verwaltet wird. Der Fonds wurde im Rahmen eines öffentlichen Verfahrens von der Region Lombardei als Teil der regionalen Initiative Lombardia Venture ausgewählt, einem Dachfonds, der durch den EFRE PR 21-27 (Aktion 1.3.2) finanziert und von Finlombarda verwaltet wird. Ziel ist es, den Zugang zu Risikokapital für Unternehmen in der Lombardei zu fördern und Risikokapitalinvestitionen in Unternehmen durch einen partnerschaftlichen Ansatz mit privaten Investoren anzuziehen. Indaco Venture I - Lombardia Parallel Fund investiert systematisch zusammen mit dem Indaco Venture I Fund in Unternehmen, die in der Region tätig sind und ein hohes Potenzial für technologische Innovationen aufweisen. (www.indacosgr.com)

Innogest SGR ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Medizintechnik und digitale Gesundheit spezialisiert hat und ihre umfassende Erfahrung nutzt, um innovative Start-ups im Gesundheitswesen zu fördern. (https://www.innogestcapital.com)

Wille Finance ist ein in der Schweiz ansässiges Multi-Family-Office, das sich für wirkungsvolle Investitionen in den Bereichen Gesundheitswesen, Technologie und anderen transformativen Sektoren einsetzt. (https://www.willefinance.com)

TNBT Capital ist ein in Paris ansässiger Investor, der sich auf bahnbrechende Technologien in den Bereichen Neuromodulation und Neurotechnologie spezialisiert hat. (https://www.tnbtcapital.com)

F3F ist eine italienische Risikokapitalgesellschaft, die in innovative medizintechnische Unternehmen investiert, die die Patientenversorgung neu definieren.

Informationen zu Newronika

Newronika verändert die tiefe Hirnstimulation (DBS) durch seine adaptive Plattform, die Echtzeit-Patientendaten zur Optimierung der Therapie nutzt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Mailand, Italien, hat sich zum Ziel gesetzt, die Neuromodulation über die konventionellen Grenzen hinaus voranzutreiben. Mit laufenden Forschungskooperationen, einer CE-Kennzeichnung für seine Technologie und jetzt einer Investigational Device Exemption (Befreiung von der Zulassungspflicht) der FDA steht Newronika an der Spitze der therapeutischen Innovation der nächsten Generation für neurologische Erkrankungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.newronika.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

