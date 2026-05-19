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Drehschluss für neuen "Polizeiruf 110: Stalker" von rbb und ARD Degeto

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Berlin (ots)

Am 12. Mai endeten die Dreharbeiten für den neuen "Polizeiruf 110: Stalker" des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und der ARD Degeto Film. Gedreht wurde seit dem 10. April u.a. in Frankfurt (Oder), Slubice und Berlin. Regie führte Oliver Schmitz, das Drehbuch schrieb Mike Bäuml.

Zum Inhalt: Die Kommissar:innen Alexandra Luschke (Gisa Flake) und Karl Rogov (Frank Leo Schröder) werden zu einem Tatort nach Slubice gerufen: Bei der Toten handelt es sich um Masha Janko (Katarzyna Obidzinska), eine Kollegin vom polnischen Zoll. Am Abend vorher hatte sie sich noch mit ihrer Freundin Ivona (Lavinia Nowak) in einer Kneipe ganz in der Nähe getroffen. Erste Ermittlungen zeigen, Masha wurde auf dem Nachhauseweg erwürgt. In den Wochen vor dem Mord gab es mehrere Vorfälle wie einen Stromausfall und einen Einbruch in ihre Wohnung. Auf ihrer Dienststelle hat sie sich davon allerdings nichts anmerken lassen, behaupten zumindest ihre Kollegen Patrick (Malik Blumenthal) und Jan (Merlin Rose). Wie sich jedoch herausstellt, wurde Masha nicht nur im echten Leben bedroht, sondern war auch Opfer von Cybermobbing: Unter einem Deepfake in einem Online-Forum finden sich über sie jede Menge sexistische und frauenverachtende Kommentare. Rogov und Luschke bekommen bei diesem heiklen Fall Verstärkung von Hauptkommissar René Klein (Johannes Kienast) aus dem Cyber Competence Center Eberswalde. Die drei müssen herausfinden, wer es auf Masha abgesehen hatte.

In weiteren Rollen sind zu sehen: Carl Geißler, Franziska Junge, Klaudiusz Kaufmann, Robert Gonera, Tomek Nowicki, Johanna Schäfer-Asch u.a.

Die EIKON Media GmbH (Produzent: Mario Krebs, Produzentin: Julia Kleinhenz) realisiert den Film im Auftrag der ARD Degeto Film und des rbb für die ARD. Die Redaktion liegt bei Daria Moheb Zandi und Birgit Titze (ARD Degeto Film). Die Ausstrahlung ist für Spätherbst 2026 im Ersten geplant.

Ein erstes Pressefoto finden Sie unter www.ard-foto.de.

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