rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb-exklusiv: Neue Ostbeauftragte Kaiser: Der Osten hat besondere Herausforderungen

Berlin (ots)

Die neue Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), sieht die ostdeutschen Länder weiterhin vor besonderen Herausforderungen.

Gerade der demografische Wandel sei im Osten Deutschlands anders ausgeprägt als in Teilen des Westens, sagte Kaiser am Dienstag im rbb24 Inforadio: "Wir haben in der Vergangenheit einige Regionen mit einer hohen Abwanderung gehabt. Das führt dazu, dass das Thema Fachkräftemangel viel gravierender ist als in Westdeutschland." Dieses Problem gelte es anzugehen.

In anderen Bereichen habe Ostdeutschland aber bereits zum Westen aufgeschlossen oder ihn sogar überrundet, erklärte Kaiser: "Der Osten ist die Region, in der die Erneuerbaren Energien, aber auch die Halbleiterindustrie, vorangetrieben werden." Auch die Kulturlandschaft sei vielfältig und wichtig für den Zusammenhalt der Zivilgesellschaft, betonte Kaiser.

Das Interview können sie hier hören: https://ots.de/uFKq8P

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell