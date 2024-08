rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

"House of Podcast": rbb lädt zum Podcast-Festival

Programm ist komplett

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) startet sein erstes eigenes Podcast-Festival: Vom 30. August bis 1. September werden zahlreiche Podcast-Formate im Haus des Rundfunks live präsentiert. Mit 20 Shows steht das Line-Up für das "House of Podcast" 2024 nun fest. Die Live-Podcasts "Deutschland 3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz" und "Sucht & Süchtig" mit Hagen Decker und John Cook komplettieren das Programm.

rbb feiert 20 Jahre Podcasts

Der Begriff "Podcast" feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag und geht auf den britischen Journalisten Ben Hammersley zurück. Er verwendete das Kofferwort aus den Bestandteilen "iPod" und "Broadcast" im Jahr 2004 erstmals für jederzeit online verfügbare Audiodateien. Dieses Jubiläum hat der rbb zum Anlass genommen, das Audio-Genre in besonderem Maße und an einem legendären Ort zu würdigen. Ein ganzes Wochenende lang soll das Haus des Rundfunks Podcast-Enthusiasten unter einem Dach versammeln. Dafür werden nicht nur der Große und Kleine Sendesaal des rbb geöffnet, auch Studios, in denen sonst Hörspiele produziert werden, verwandeln sich in kleinere Podcast-Bühnen. Programmlich wird es vielfältig: Von Talk über Comedy bis True Crime, von Mental Health über Gesellschaft bis Kinderhörspiel ist alles dabei. Die "Podparty" am 30. August bietet die Gelegenheit, im "Studio 14", hoch über den Dächern der Stadt, in die Berliner Nacht zu tanzen.

Neben prominenten ARD-Podcasts präsentiert der Tagesspiegel seinen Gynäkologie-Podcast "Gyncast". Das Deutschlandradio ist mit "Achtsam" und "Eine Stunde History" zu Gast. Die Deutsche Welle bringt "Love Matters" auf die Bühne - zum ersten Mal tritt Leeza Mangaldas, Indiens führende Content Creatorin im Bereich Sexpositivität und Aufklärung, in Deutschland auf. Eine einzigartige Chance, eindrucksvolle Gespräche rund um Liebe und Leidenschaft live zu erleben.

Spannende Hosts und ihre prominenten Gäste

Bettina Rust hat sich Moderatorin Anne Will in die "Hörbar Rust" (rbb) eingeladen, Lukasz Tomaszewski und Adam Gusowski nennen sich in ihrem Podcast "Die Polenversteher" (COSMO) und diskutieren u.a. mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Comedian und Podcaster Moritz Neumeier blickt mit Satirikerin Sarah Bosetti in "Bosettis Woche" (NDR) meinungsstark auf aktuelle Ereignisse zurück. Autorin und Kolumnistin Jagoda Marinic stößt in ihrem Podcast "Freiheit Deluxe" (hr) regelmäßig Freiheits-Debatten an, im "House of Podcast" mit der Berliner Sängerin Balbina. In "SPUTNIK Pride" (MDR) hat Host Robin Solf Erfolgspodcasterin Ricarda Hofmann zu Gast.

Detaillierte Infos zu allen Podcast-Live-Shows sowie den Tickets sind auf der dazugehörigen Homepage houseofpodcast.de zu finden. Die Shows "Kalk & Welk", "Im Visier", "Dark Matters" und "Lachlabor" sind bereits ausverkauft.

Neben dem Publikums-Festival gibt es im Rahmen von "House of Podcast" auch ein Branchentreffen: Internationale Fachleute diskutieren im Rahmen des "Podcast Forum" der European Broadcasting Union (EBU) am 29. August. Unter dem Motto "Better Together" berät und vernetzt sich am 30. und 31. August auch die ARD mit Kooperationspartnern der Podcastbranche.

