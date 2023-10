ARD Das Erste

"Weltspiegel extra" heute, am 25. Oktober 2023, 22:50 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt am Mittwoch, 25, Oktober, um 22:50 Uhr einen "Weltspiegel extra" vom BR aus: 25. Oktober 2023, 22:20 Uhr Weltspiegel extra: Leid und Verzweiflung in Nahost Menschen auf der Flucht Film von Gabriele Dunkel und Oliver Mayer-Rüth Zweieinhalb Wochen nach dem blutigen Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel prägen nach wie vor Wut, Leid und Verzweiflung das Leben der Menschen in den betroffenen Gebieten. Ein "Weltspiegel extra" berichtet über die fast ausweglose Lage der Zivilbevölkerung in Gaza-Stadt und über die überlebenden Bewohner des von der Terrororganisation Hamas überfallenen Kibbuz Nahal, die nun ins israelische Landesinnere geflohen sind und dort um das Leben der nach Gaza Entführten bangen. Redaktion: Susanne Glass, Stephan Keiche

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell