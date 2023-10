NDR / Das Erste

500 Mal "mittendrin": tagesthemen kehren zum Jubiläum an vier Orte zurück

Hamburg (ots)

Seit mehr als drei Jahren stellen die tagesthemen in der Rubrik "mittendrin" Menschen und ihre Alltagsgeschichten in den Mittelpunkt. Die Reportagen zeigen, was vor der Haustür der Zuschauerinnen und Zuschauer passiert, was sie bewegt und wie sie Probleme konkret lösen. Anlässlich der 500. Reportage senden die tagesthemen vier Fortsetzungsgeschichten aus verschiedenen Regionen. Start ist der 16. Oktober.

Helge Fuhst, zweiter Chefredakteur ARD-aktuell: "In der Rubrik "mittendrin" stehen die Bürgerinnen und Bürger im Scheinwerferlicht. Wir lernen ihren Alltag, ihre Sorgen und Herausforderungen, genauso wie ihre Erfolge kennen. Unsere ARD-Reporter senden uns aus ihren Heimatregionen Geschichten, die es sonst im schnellen Nachrichtenalltag nicht in eine bundesweite Sendung schaffen. Und nach 500 Reportagen ist klar: Es gibt noch viel mehr zu erzählen."

Die vier Jubiläums-Reportagen kommen von der Insel Rügen (Mecklenburg-Vorpommern), aus Lindlar (NRW), Blankenburg (Sachsen-Anhalt) und Augsburg (Bayern).

Die Folgen im Überblick

Blankenburg (Harz), Sachsen-Anhalt

Bundesweit fehlen tausende Lehrerinnen und Lehrer, viele Unterrichtsstunden fallen deshalb aus. Was kann man tun, um den Schulbetrieb am Laufen zu halten? Einen ungewöhnlichen Lösungsansatz fanden die tagesthemen im vergangenen Jahr mittendrin in einer Schule in Blankenburg. Mit einem Speeddating für Seiteneinsteiger sollten neue Lehrer gefunden werden. Hat das den gewünschten Erfolg gebracht?

Augsburg, Bayern

Anfang 2021 waren die tagesthemen mittendrin im Augsburger Klimacamp. Eine Gruppe junger Klimaschützer:innen campierte zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem halben Jahr vor dem historischen Rathaus. Bis heute harren sie dort Tag und Nacht aus und fordern eine ambitioniertere Klimapolitik der Stadt. Sie trotzen sowohl dem Wetter als auch den Behörden. Ist ihr Durchhaltewille nach wie vor ungebrochen?

Lindlar, Nordrhein-Westfalen

Im März 2022 blickten die tagesthemen nach Lindlar. Zu diesem Zeitpunkt dauerte der Angriffskrieg auf die Ukraine bereits fast einen Monat. Täglich flüchteten Menschen, auch nach Deutschland. Die tagesthemen waren mittendrin im Leben zweier Ukrainerinnen, die in Nordrhein-Westfalen den Neuanfang versuchten. Wie geht es ihnen heute, mehr als eineinhalb Jahre nach Kriegsbeginn?

Rügen, Mecklenburg Vorpommern

Im August 2020 war die kleine Inselstadt Sassnitz auf Rügen plötzlich mittendrin im Konflikt der Weltmächte USA und Russland. Die Gas-Pipeline Nord Stream 2 war noch nicht fertiggestellt und der damalige Präsident der USA, Donald Trump, wollte mit Sanktionen die Fertigstellung stoppen.

Auch US-Senatoren übten Druck auf den Hafen und den Badeort Sassnitz aus. Doch obwohl die Gaspipeline nie in Betrieb ging, ist es auf der Insel nicht ruhiger geworden. Denn nun sollen auf Rügen Terminals für den Import von Flüssigerdgas gebaut werden.

Über die Rubrik "mittendrin"

Die erste "mittendrin"- Folge wurde am 29. Mai 2020 ausgestrahlt. Zunächst nur freitags, ab September 2020 dann mehrmals pro Woche. Die ARD-Landesrundfunkanstalten steuern die "mittendrin"-Reportagen im losen Wechsel bei. Die Rubrik ist crossmedial angelegt. Die Inhalte der Fernsehreportagen finden sich auch bei tagesschau.de oder auf den Socialmedia-Kanälen der tagesschau. Damit erreichen die Inhalte auch ein jüngeres Publikum.

Die tagesthemen werden in der Gemeinschaftsredaktion ARD-aktuell produziert, die beim NDR in Hamburg angesiedelt ist.

Original-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell