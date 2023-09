NDR / Das Erste

Emmy-Nominierung für ARD Dokudrama "Nazijäger - Reise in die Finsternis"

Hamburg (ots)

Das ARD Dokudrama "Nazijäger - Reise in die Finsternis" ist für einen International Emmy Award in der Kategorie Documentary nominiert. In der Kategorie sind noch drei andere Formate als eventuelle Preisträger aufgestellt - neben dem deutschen Beitrag Projekte aus Brasilien, Großbritannien und Katar. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden in einer Gala am Montag, 20. November, in New York bekanntgegeben.

NDR Intendant Joachim Knuth: "Das Dokudrama 'Nazijäger - Reise in die Finsternis' ist nicht nur ein sehr bewegender Film. Es ist ein filmisches Mahnmal gegen das Vergessen. Ich freue mich sehr, dass diese außerordentlich beeindruckende Produktion international so große Aufmerksamkeit erfährt. Und es zeigt erneut, wie wichtig es ist, Geschichte zeitgemäß zu erzählen, damit sie in Erinnerung bleibt."

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl: "Dass das Dokudrama 'Nazijäger - Reise in die Finsternis' für den Internationalen Emmy nominiert wurde, freut mich sehr. Es bestätigt unsere Programmstrategie, uns auf außergewöhnliche Stoffe mit besonderer Relevanz zu konzentrieren, dazu all unsere Kräfte im Senderverbund zu bündeln, um unser ARD-Publikum mit hochwertigen Dokus zu begeistern. Die Nominierung zeigt, dass wir damit auch im Dokumentarischen Produktionen hervorbringen können, die auf internationalem Niveau den Vergleich nicht zu scheuen brauchen. Wir drücken die Daumen!"

Das Dokudrama schildert die Geschichte eines Teams junger Männer aus Deutschland und England, das ab April 1945 in der britischen Besatzungszone operiert. Ihr Auftrag ist es, Mörder aufzuspüren, die auf den Fahndungslisten der Alliierten stehen: brutale SS-Schergen, Täter in Nadelstreifen und Ärzte, die medizinische Experimente durchführten. Einer der Ermittler ist Anton Walter Freud, Enkel von Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse. Das Team stößt auf ein abscheuliches Verbrechen: den Mord an zwanzig Kindern am Bullenhuser Damm in Hamburg in den letzten Kriegstagen. Die noch lebenden Augenzeuginnen Andra und Tatiana Bucci begaben sich für den Film zusammen mit Regisseur und Autor Raymond Ley auf eine Reise in ihre Kindheit nach Auschwitz und Hamburg.

Zu den Darstellern in nachgestellten Szenen gehören Franz Hartwig, Konstantin Lindhorst, Peter Sikorski, Robin Sondermann, Patrick Güldenberg, Nils Hohenhövel, Thomas Arnold und Werner Wölbern.

Das Buch stammt von Hannah & Raymond Ley - nach einer Vorlage von Dirk Eisfeld. Produzent war Michael Kloft, die Redaktion hatten Marc Brasse (NDR), Mark Willock (SWR), Rolf Bergmann (rbb) und Sabine Mieder (hr). "Nazijäger - Reise in die Finsternis" ist eine Produktion von SPIEGEL TV in Zusammenarbeit mit Aspekt Telefilm, gefördert mit Mitteln der nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH in Zusammenarbeit mit RAI in Koproduktion mit NDR, SWR, rbb und hr. Premiere hatte sie im Januar 2022 im Ersten und der ARD Mediathek.

