"Steirermord" (AT): Zwölfter "Steirerkrimi" mit Hary Prinz und Anna Unterberger abgedreht

Die Dreharbeiten sind beendet: Eine missglückte Entführung, eine tote Verlobte mit unerwünschter Herkunft, geprellte Erben mit Standesdünkeln und mehr als genug Verdächtige mit vielschichtigen Motiven geben Hary Prinz und Anna Unterberger als Chefinspektor Sascha Bergmann und dessen Kollegin Anni Sulmtaler in "Steirermord" Rätsel auf. Der vielfach ausgezeichnete österreichische Schauspieler Tobias Moretti übernimmt im zwölften Film der beliebten Krimireihe die Rolle des omnipräsenten Oberhauptes eines Adelshauses, dessen unwidersprochener Einfluss für den Geschmack des Grazer Ermittlerduos etwas zu weit geht ... Inszeniert wurde auch der zwölfte "Steirerkrimi" von Wolfgang Murnberger, der gemeinsam mit seiner Frau Maria Murnberger das Drehbuch schrieb. In weiteren Rollen standen vor der Kamera von Peter von Haller: Bettina Mittendorfer, Christoph Kohlbacher, Helmut Köpping, Ulrich Reinthaller, Petra Morzé, Alexander Absenger, Julia Koch, Imre Lichtenberger, Kristoph Rauner, Yvonne Yung Hee Bormann, Vu Dinh, Michael Edlinger, Michaela Klamminger u.v.a. Die Dreharbeiten in Pernegg und Frohnleiten dauerten vom 26. September bis 23. Oktober 2023 an. Zum Inhalt:

Graf Otto von Glanzberg (Tobias Moretti), Chef des Hauses Glanzberg, ist es gewohnt, auf seinen Gütern und in der Familie den Ton anzugeben. Als seine junge Verlobte Dan-Lynh (Yvonne Yung Hee Bormann) entführt wird, möchte der Graf das ohne Polizei regeln. Doch die Braut ist tot, und der passionierte Jäger erschießt bei der Übergabe des Geldes einen der beiden Kidnapper. Der zweite Maskierte entkommt unerkannt. Chefermittler Bergmann (Hary Prinz) und seiner Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) bietet sich an den zwei Tatorten ein unübersichtliches Bild. Bergmann geht es zudem gegen den Strich, dass seine LKA-Vorgesetzte Nicole Sturm (Bettina Mittendorfer) mit von Glanzberg befreundet ist. Während ihrer Ermittlungen in der Adelsfamilie und deren Umfeld kommt ihnen bald der Verdacht, dass nicht alles so ist, wie es scheint ... "Steirermord" (AT) ist eine Koproduktion der Allegro Film (Produzent:innen: Helmut Grasser, Gabi Stefansich) mit der ARD Degeto (Redaktion: Diane Wurzschmitt) für die ARD und den ORF (Redaktion: Klaus Lintschinger) mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Cinestyria Filmcommission and Fonds. "Steirermord" basiert auf Figuren aus den "Steirerkrimis" von Claudia Rossbacher. Regie führte Wolfgang Murnberger, hinter der Kamera stand Peter von Haller.

