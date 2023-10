ARD Das Erste

"hart aber fair" am Montag, 23. Oktober 2023, 21:00 Uhr, live aus Berlin

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema: Erst Terror, bald Krieg: Keine Chancen auf Frieden im Nahen Osten?

Die Gäste:

Omid Nouripour (B'90/Grüne, Bundesvorsitzender)

Michel Friedman (Publizist, Autor und Moderator)

Jouanna Hassoun (Geschäftsführerin von Transaidency e. V., Deutsch-Palästinenserin)

Mariam Lau (Journalistin, Politische Korrespondentin bei der ZEIT)

Guido Steinberg (Nahost-Experte, Islamwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)

Nach dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel: Steht die Region jetzt am Rande eines großen Krieges? Was bedeutet das für Deutschlands Solidarität mit Israel? Und wie kann verhindert werden, dass Hass und Gewalt gegen Juden auf Deutschlands Straßen weiter zunehmen?

Redaktion: Torsten Beermann

