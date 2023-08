ARD Radiofestival 2023: Endspurt mit großen Live-Events

rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Noch bis zum 15. September bietet das ARD Radiofestival in allen Radio-Kulturprogrammen der ARD Live-Übertragungen von herausragenden Konzerten des Sommers. Das hochklassige Angebot reicht vom Musikfest Berlin bis zur "Last Night Of The Proms".

Drei spektakuläre Konzerte kommen innerhalb einer Woche aus Berlin: rbbKultur überträgt live aus der Philharmonie am 25. August die Saisoneröffnung der Berliner Philharmoniker. Der Chefdirigent Kirill Petrenko setzt mit Werken von Richard Strauss und Max Reger einen spätromantischen Schwerpunkt. Schon am nächsten Abend (26. August) folgt live die Eröffnung des Musikfests Berlin: Das renommierte Concertgebouw Orchester Amsterdam spielt unter der Leitung von Iván Fischer u. a. die 7. Sinfonie von Gustav Mahler. Ein weiterer Höhepunkt aus der Hauptstadt ist das Antrittskonzert von Joana Mallwitz als neue Chefdirigentin des Konzerthausorchesters mit den drei ersten Sinfonien von Weill, Mahler und Prokofjew am 31. August.

Aus Hamburg gibt es am 1. September die Opening Night des NDR Elbphilharmonie Orchesters mit dem Geiger Joshua Bell und dem Dirigenten Alan Gilbert. Ein unverzichtbares Highlight des ARD Radiofestivals ist die Übertragung der "Last Night of the Proms" aus der Londoner Royal Albert Hall (9. September). Die Dirigentin Marin Alsop wird Orchester und Publikum mit einem Programm voller Arien, Hymnen und Spirituals anfeuern, unterstützt durch den jungen Starcellisten Sheku Kanneh-Mason und die Sopranistin Lise Davidsen.

Zum Abschluss des ARD Radiofestivals übertragen die Kulturwellen der ARD ab dem 13.9. gemeinsam die drei Preisträgerkonzerte des ARD-Musikwettbewerbs aus München. Diesmal geht es um die Instrumente Harfe, Viola und Kontrabass und das Klaviertrio. Wer hier gewinnt, darf auf eine große Karriere hoffen.

Alle Konzerte werden auf rbbKultur und den Kulturwellen der ARD im Rahmen des ARD Radiofestivals übertragen. Eine Auswahl ist in der ARD Audiothek zu finden.

Das ARD Radiofestival 2023 unter der Federführung des rbb präsentiert 10 Wochen lang - vom 8. Juli bis zum 15. September - täglich ab 20.00 Uhr Konzerte, Gespräche, Lesungen und Jazzsendungen. Dazu gibt es am Wochenende Opern, Kabarett und die Sendung "Hörbar".

Weitere Informationen gibt es unter www.ardradiofestival.de.

