Der Wahltag im rbb: Alles Wichtige zur Berlin-Wahl auf allen Kanälen

Berlin wählt wieder - und zwar schneller als ursprünglich gedacht. Wegen zahlreicher Pannen muss die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus vom 26. September 2021 wiederholt werden. Dasselbe gilt für die Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen vom selben Tag. Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin hatte beide für ungültig erklärt.

Zur Wiederholungswahl am 12. Februar in Berlin bietet der rbb im Digitalen, im Fernsehen und im Radio ein umfassendes Programm. Den Kandidatencheck im rbb Fernsehen verfolgten am Dienstagabend 13,5 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer in Berlin (ab 3 J.), im gesamten Sendegebiet waren es 8,1 Prozent.

David Biesinger, rbb-Chefredakteur: "Wenn in Berlin oder Brandenburg gewählt wird, ist der rbb gefordert: verlässliche Prognosen und Hochrechnungen, politische Reaktionen, vor allem aber kompetente Einordnung durch unsere Journalistinnen und Journalisten, die die Berliner Landespolitik seit Jahren begleiten - das liefern wir am Sonntag auf allen Kanälen. Dabei setzen wir verstärkt auf unsere erfolgreichen digitalen Ausspielwege."

Am Wahltag selbst gibt es ab 17.45 Uhr eine gemeinsame Live-Sendung im Ersten und im rbb-Fernsehen. Sascha Hingst und Jörg Schönenborn informieren über Prognosen, Hochrechnungen und erste Reaktionen zur Abgeordnetenhauswahl.

rbb|24 Digital streamt ebenfalls ab 17.45 Uhr ein Social Live zum Wahlausgang - auf diversen Plattformen (Facebook, YouTube, rbb24.de und in der App. Die Hosts schalten zu Reportern und Expertinnen und gehen dabei auf Fragen der Nutzerinnen und Nutzer ein, die ihnen live in die Sendung geschickt werden. Auf der Website aktualisiert rbb|24 zudem fortlaufend den Stand der Auszählung und die Reaktionen.

Im rbb Fernsehen ist der Wahlausgang den ganzen Abend Top-Thema: Die rbb24 Abendschau schaltet live ins Abgeordnetenhaus (19.30 Uhr), Eva-Maria Lemke und Volker Wieprecht ordnen im rbb-Wahlstudio in Gesprächsrunden und Analysen das Geschehen ein (20.15 - 21.30 Uhr), rbb24 bietet eine Tageszusammenfassung (21.30 - 22.15 Uhr), und ab 22.15 Uhr diskutieren Jörg Thadeusz und seine Gäste, was das Wahlergebnis für die Stadt bedeutet (Thadeusz und die Beobachter, bis 23.30 Uhr). Zum Abschluss des Wahltages liefert das rbb-Fernsehen dann die Ergebnisse aus allen Wahlkreisen im Detail. Diese sind dann auch jederzeit abrufbar auf rbb24.de.

Auch in den Radioprogrammen des rbb steht am Sonntag die Wiederholungswahl im Mittelpunkt - ab morgens den ganzen Tag über mit Reportagen etwa aus Wahllokalen, abends dann mit einer umfassenden Wahl-Berichterstattung. rbb24 Inforadio beginnt seine Sondersendung zum Wahlausgang um 17.45 Uhr, rbb88.8 und radioeins haben ab 18 Uhr Sondersendungen im Programm. In den Frühsendungen am Montagmorgen nach der Wahl bieten die rbb-Radios dann aktuelle Interviews und Analysen, etwa zu möglichen Koalitionsoptionen.

Wie es nach der Wahl weitergeht, ist am Montagabend (13.2.) auch Schwerpunktthema im rbb-Fernsehen: "Berlin hat gewählt", lautet der Titel des rbb24 Spezial um 20.15 Uhr - Sascha Hingst moderiert, Experte im Studio ist Thorsten Faas, Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin.

