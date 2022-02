ARD Das Erste

Grimme Preis 2022: ARD mit 41 Nominierungen aussichtsreich im Rennen

In diesem Jahr geht die ARD mit insgesamt 41 Nominierungen beim 58. Grimme Preis ins Rennen. In der Kategorie Fiktion sind neun Produktionen nominiert, in der Kategorie Information & Kultur sind es zwölf, in der Unterhaltung vier und in der Kategorie Kinder & Jugend sechs. Hinzu kommen neun Nominierungen unter "Spezial" und eine für "Besondere journalistische Leistung".

In der Kategorie Fiktion sind folgende neun ARD-Produktionen bzw. Koproduktionen nominiert:

All You Need (UFA Fiction für ARD Degeto, Buch/Regie: Benjamin Gutsche)

(UFA Fiction für ARD Degeto, Buch/Regie: Benjamin Gutsche) Die Heimsuchung (MOOVIE für ARD Degeto, Buch: Thorsten Wettcke, Regie: Stephan Rick)

(MOOVIE für ARD Degeto, Buch: Thorsten Wettcke, Regie: Stephan Rick) Freunde (HR, Buch: David Ungureit, Regie: Rick Ostermann)

(HR, Buch: David Ungureit, Regie: Rick Ostermann) Gefangen (unafilm für WDR, Buch/Regie: Elke Hauck)

(unafilm für WDR, Buch/Regie: Elke Hauck) Geliefert (TV60 Filmproduktion für BR/ARTE, Buch/Regie: Jan Fehse)

(TV60 Filmproduktion für BR/ARTE, Buch/Regie: Jan Fehse) Polizeiruf 110 - Sabine (filmpool fiction für NDR, Buch: Florian Oeller, Regie: Stefan Schaller)

(filmpool fiction für NDR, Buch: Florian Oeller, Regie: Stefan Schaller) Ruhe! Hier stirbt Lothar (Hager Moss Film für WDR, Buch: Ruth Thoma, Regie: Hermine Huntgeburth)

(Hager Moss Film für WDR, Buch: Ruth Thoma, Regie: Hermine Huntgeburth) Sörensen hat Angst (Claussen + Putz Filmproduktion für NDR, Buch: Sven Stricker, nach seinem gleichnamigen Roman, Regie: Bjarne Mädel)

(Claussen + Putz Filmproduktion für NDR, Buch: Sven Stricker, nach seinem gleichnamigen Roman, Regie: Bjarne Mädel) Tina mobil (X Filme Creative Pool für rbb, Buch: Laila Stieler, Regie: Richard Huber)

Hinzu kommen drei weitere Nominierungen "Spezial":

für Inga Humpe, Tommi Eckart und Matthias Petsche für die Musik in "Eldorado KaDeWe - Jetzt ist unsere Zeit" (Constantin Television/UFA Fiction für ARD Degeto/rbb, Buch: Julia von Heinz, John Quester, Sabine Steyer-Violet, Oskar Sulowski, Regie: Julia von Heinz)

(Constantin Television/UFA Fiction für ARD Degeto/rbb, Buch: Julia von Heinz, John Quester, Sabine Steyer-Violet, Oskar Sulowski, Regie: Julia von Heinz) für Claudia Wolscht für den Schnitt in "Polizeiruf 110 - Bis Mitternacht" (Provobis für BR, Buch: Tobias Kniebe - basierend auf der Fallbeschreibung "Wollust" aus dem Buch "Abgründe: Wenn Menschen Mörder werden" von Josef Wilfling, Regie: Dominik Graf)

(Provobis für BR, Buch: Tobias Kniebe - basierend auf der Fallbeschreibung "Wollust" aus dem Buch "Abgründe: Wenn Menschen Mörder werden" von Josef Wilfling, Regie: Dominik Graf) und für Murmel Clausen und Andreas Pflüger für den stetigen und finalen Bruch mit dem Format "Tatort"für "Tatort - Der feine Geist" (MadeFor Film für MDR/ARD Degeto, Buch: Murmel Clausen, Regie: Mira Thiel)

In der Kategorie Information & Kultur ist die ARD mit zwölf Nominierungen vertreten:

Charité intensiv: Station 43 (Docdays Productions für rbb, Buch: Carl Gierstorfer, Mareike Müller, Regie: Carl Gierstorfer)

(Docdays Productions für rbb, Buch: Carl Gierstorfer, Mareike Müller, Regie: Carl Gierstorfer) Das größte Dreispartenhaus der Welt vor seiner größten Herausforderung (SWR, Buch: Sandra Dujmovic, Joachim Lang, Regie: Andreas Ammer)

(SWR, Buch: Sandra Dujmovic, Joachim Lang, Regie: Andreas Ammer) Die Sache mit den Juden (Autentic Production für BR, Buch/Regie: Richard C. Schneider)

(Autentic Production für BR, Buch/Regie: Richard C. Schneider) Die Story im Ersten: Warum Kinder keine Tyrannen sind - Das System von Dr. Winterhoff (WDR, Buch/Regie: Nicole Rosenbach)

(WDR, Buch/Regie: Nicole Rosenbach) Geschichte im Ersten: Hoyerswerda '91 - Eine Stadt, die Gewalt und ihre Aufarbeitung (Schulz/Wendelmann Film für MDR, Buch/Regie: Nils Werner, Christian Hans Schulz)

(Schulz/Wendelmann Film für MDR, Buch/Regie: Nils Werner, Christian Hans Schulz) Hanau - Eine Nacht und ihre Folgen (HR, Buch/Regie: Marcin Wierzchowski)

(HR, Buch/Regie: Marcin Wierzchowski) Junger Dokumentarfilm: Jemen - Die Mütter der Entführten (Aviv Pictures/Schwenk Film für SWR, Buch/Regie: Sabrina Proske)

(Aviv Pictures/Schwenk Film für SWR, Buch/Regie: Sabrina Proske) Kevin Kühnert und die SPD (NDR, Buch/Regie: Katharina Schiele, Lucas Stratmann)

(NDR, Buch/Regie: Katharina Schiele, Lucas Stratmann) Krieg vor Gericht - Die Jugoslawien-Prozesse (LOOKSfilm für rbb/ARTE/Ceská Televizie, Buch/Regie: Lucio Mollica)

(LOOKSfilm für rbb/ARTE/Ceská Televizie, Buch/Regie: Lucio Mollica) Planet ohne Affen (NDR, Buch: Felix Meschede, Manuel Daubenberger, Regie: Michel Abdollahi, Manuel Daubenberger, Felix Meschede)

(NDR, Buch: Felix Meschede, Manuel Daubenberger, Regie: Michel Abdollahi, Manuel Daubenberger, Felix Meschede) Wer wir sind - Die DNA des Ostens (Hoferichter & Jacobs Film- und Fernsehproduktion für MDR, Regie: Lutz Pehnert)

(Hoferichter & Jacobs Film- und Fernsehproduktion für MDR, Regie: Lutz Pehnert) Wirecard - Die Milliarden-Lüge (Sperl Film- und Fernsehproduktion/BABKA für Sky/rbb/NDR/SWR/BR/ARTE, Buch/Regie: Jono Bergmann, Benjamin 'Benji' Bergmann)

Hinzu kommt unter "Spezial"

Rolf Bergmann und Johannes Unger (stellvertretend für das Team) für die Chronik ''Berlin - Schicksalsjahre einer Stadt'' (solo:film/ChronikTV für rbb, Idee: Johannes Unger, Buch/Regie: Gabriele Denecke, Tim Evers, Thomas Zimolong, Karoline Kleinert, Lutz Pehnert, Artem Demenok, Ulrike Gerster, Ulf Kalkreuth, Karin Reiss, Anna Bilger, Peter Scholl, Dagmar Wittmers, Reinhard Joksch)

Für "Besondere journalistische Leistung" sind nominiert:

Shafagh Laghai, Jack Sappoch, Klaas van Dijken und Nicole Vögele für ihre im Rahmen eines internationalen Rechercheprojekts entstandene 'Monitor''-Reportage "Europas Schattenarmee: Pushbacks an der kroatisch-bosnischen Grenze" (WDR)

Folgende vier ARD-Formate in der Kategorie Unterhaltung könnten in diesem Jahr einen Grimme Preis erhalten:

Chez Krömer | zu Gast: Torsten Sträter (probono.tv für rbb, Regie: Michael Maier)

(probono.tv für rbb, Regie: Michael Maier) Freitagnacht Jews (Turbokultur für WDR, Buch: Daniel Donskoy, Remigius Roskosch, Regie: Remigius Roskosch)

(Turbokultur für WDR, Buch: Daniel Donskoy, Remigius Roskosch, Regie: Remigius Roskosch) Kranitz - Bei Trennung Geld zurück (FLORIDA Film für ARD Degeto/NDR, Buch: Jan Georg Schütte, Wolfgang Seesko, Sebastian Schultz, basierend auf der Hörspielserie "Paartherapeut Klaus Kranitz - Bei Trennung Geld zurück" von Radio Bremen, Regie: Jan Georg Schütte)

(FLORIDA Film für ARD Degeto/NDR, Buch: Jan Georg Schütte, Wolfgang Seesko, Sebastian Schultz, basierend auf der Hörspielserie "Paartherapeut Klaus Kranitz - Bei Trennung Geld zurück" von Radio Bremen, Regie: Jan Georg Schütte) Sträter (Prime Productions für WDR, Buch: Torsten Sträter, Regie: André Müller)

In der Kategorie Kinder & Jugend sind folgende sechs Produktionen der ARD nominiert:

Kinder der Klimakrise - 4 Mädchen, 3 Kontinente, 1 Mission (Irja von Bernstorff für Radio Bremen/SWR/ARTE, Buch/Regie: Irja von Bernstorff)

(Irja von Bernstorff für Radio Bremen/SWR/ARTE, Buch/Regie: Irja von Bernstorff) Schau in meine Welt! Stacy - Mein Leben in der Kinder-WG (Andrea Gentsch Filmproduktionen für MDR, Buch/Regie: Andrea Gentsch)

(Andrea Gentsch Filmproduktionen für MDR, Buch/Regie: Andrea Gentsch) Seepferdchen (Filmakademie Baden-Württemberg für MDR, Buch/Regie: Nele Dehnenkamp)

(Filmakademie Baden-Württemberg für MDR, Buch/Regie: Nele Dehnenkamp) Am Limit?! Jetzt reden WIR! (HR, Buch und Regie: Petra Boberg, Christine Rütten, Diana Deutschle, Peter Gerhardt, Stefan Venator)

(HR, Buch und Regie: Petra Boberg, Christine Rütten, Diana Deutschle, Peter Gerhardt, Stefan Venator) Re: Generation Waldbesetzer: Im Baumhaus gegen die Klimakrise (THURN FILM für HR/ARTE, Buch/Regie: Tatjana Mischke, Karin de Miguel Wessendorf)

(THURN FILM für HR/ARTE, Buch/Regie: Tatjana Mischke, Karin de Miguel Wessendorf) LOVEMOBIL: Dokumentarfilm über Prostitution gefälscht? | STRG_F (NDR/funk, Buch/Regie: Mariam Noori, Lisa Maria Hagen, Nino Seidel, Jonas Schreijäg)

Zudem kommen fünf ARD-Nominierungen in dieser Kategorie unter "Spezial":

für 1000 Folgen " Schloss Einstein " (Saxonia Media für MDR/KiKA)

(Saxonia Media für MDR/KiKA) für 50 Jahre " Die Sendung mit der Maus " (WDR)

(WDR) für " Die Frage " für die Kombination von empathischem Umgang mit Protagonist:innen mit sensibler Moderation(BR/funk)

für die Kombination von empathischem Umgang mit Protagonist:innen mit sensibler Moderation(BR/funk) für d as Moderationsteam von " offen un' ehrlich " (SR/funk, Buch: Robert Hecklau, Marlene Schittenhelm, Raphael Gregotsch, Franziska Rehn, Kim Stoppert, Regie: David Kassung, Franziska Rehn)

(SR/funk, Buch: Robert Hecklau, Marlene Schittenhelm, Raphael Gregotsch, Franziska Rehn, Kim Stoppert, Regie: David Kassung, Franziska Rehn) für "reporter - Snapchat Shows" für die Vermittlung substantieller Inhalte in den herausragend gestalteten Hochformatvideos(WDR/funk, Buch: Tasja Demel, Maximilian Humpert, Clement Mensah, Ilias Hamdani, Laura Mareen Janßen, Clara-Marie Becker, Theresa Gunkel, Louisa Ewald, Regie: Julia von Cube (WDR), Nora Pfützenreuter, Lisa Schöffel, Andreas Josef, Lea Brockmann, Benjamin Imort)

