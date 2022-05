rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Ex-ESC-Teilnehmer Michael Schulte hat sich erst nach zwei Jahren getraut, den eigenen Auftritt anzuschauen

Berlin (ots)

2018 trat Michael Schulte mit dem Song "You let me walk alone" beim ESC auf - und erreichte einen ehrbaren 4. Platz. Am Dienstagabend war der Sänger bei "Knapp Daneben" im Kleinen Sendesaal des rbb zu Gast. Bei diesem Musik&Talk-Format von rbb88.8, der Berliner Landeswelle vom rbb, wird jeweils ein Künstler von Moderator Heiner Knapp am Klavier begleitet. In dem Gespräch gestand Michael Schulte, dass er selbst mit seiner Performance beim ESC vor vier Jahren nicht wirklich glücklich war:

"Gleich der erste Ton (von You let me walk alone) ist sehr hoch, ich hab' ihn auch nicht so ganz erwischt, ich bin da so ein bisschen 'reingeslided'. Ich habe mich wirklich erst zwei Jahre nach meinem Auftritt getraut, mir den anzuschauen. Weil ich doch schon ein Perfektionist bin und nicht ganz zufrieden war. Aber 4. Platz war natürlich damals genial. Und ich bin ja selbst großer ESC-Fan."

Der Musiker plauderte auch privat aus dem Nähkästchen. Er erzählte, dass sein 4-jähriger Sohn Luis schon einen ersten Song geschrieben hat. Titel: "Ich hab 187 Freunde (im Kindergarten)" - und dass auch sein gut einjähriger Sohn mitbekommt, wenn ein Song von Papa im Radio läuft. Seinen Kindern erzählt Michael Schulte abends zum Einschlafen nur Geschichten, Lieder singt er nicht - weil sie sonst denken, ein Konzert geht los. Anekdote aus seiner gemeinsamen WG-Zeit mit Sänger Max Giesinger: Schulte hatte damals eine "Jägermeister Zapfanlage". Sie steht heute noch bei Max Giesingers Mutter im Keller. Michael Schulte lebt mit Frau und 2 Söhnen in der Nähe von Buxtehude.

