FDP-Finanzexperte zu Sondierungsgesprächen: Alle Seiten sind bereit, neu zu denken

Berlin (ots)

Der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Otto Fricke, hat sich optimistisch gezeigt, dass die Sondierungsgespräche von SPD, Grünen und Liberalen erfolgreich verlaufen werden. Die Bereitschaft, neu zu denken, sei auf allen Seiten da, sagte er am Dienstag im Inforadio vom rbb - auch bei Themen, bei denen die Parteien weit auseinander lägen:

"Wir alle wissen, dass es die drei großen Aufgaben, die drei Ds, gibt: Demografie, Dekarbonisierung und Digitalisierung. Das sind die Dinge, die wir machen müssen. Die werden nur funktionieren, wenn investiert wird, wenn umgebaut wird. Wann wird investiert? Erstens, nicht nur dann, wenn der Staat das tut, sondern wenn Unternehmer das tun. (...) Und da wird oft vergessen: Investitionen kommen so oder so. Ich muss sie in die richtige Bahn lenken, um die Ziele zu erfüllen. Und da ist - habe ich das Gefühl, ohne dass ich Detaillösungen sagen kann und will - da ist eine Bereitschaft der Drei, genau darüber zu diskutieren und Lösungen zu finden."

