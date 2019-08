Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Rbb24 Recherche exklusiv: Hoher AfD-Funktionär kritisiert "Demokratieferne" und Vetternwirtschaft" in der Partei

Hansjörg Müller, einer von vier parlamentarischen Geschäftsführern der AfD-Bundestagsfraktion, übt scharfe Kritik an der Auswahl von Mandatsträgern in der Partei und will das Delegiertensystem grundsätzlich abschaffen. Nach Informationen von rbb 24 Recherche kritisiert Müller auf einer neu eingerichteten Homepage, die Donnerstag freigeschaltet wird, dass bei der Auswahl von Mandatsträgern in der AfD "Vetternwirtschaft" herrsche. Nach Ansicht des Bundestagsabgeordneten aus Bayern sei die "AfD-Mitgliederbasis durch die AfD-Führungsgremien" entmachtet worden. Für Müller ist eine der wesentlichen Ursachen die Auswahl von Mandatsträgern nach dem Delegiertensystem, durch das ein "demokratiefernes Herrschaftssystem" zementiert würde. Mit dem Prinzip "belohnen" und "bestrafen" würden Delegierte von der Parteispitze "in Abhängigkeit gebracht und gefügig gemacht".

Müller will nun mithilfe seiner Homepage einen Mitgliederentscheid erwirken und das Delegiertensystem auf einem Mitgliederparteitag 2020 grundsätzlich abschaffen. Voraussetzung dafür ist laut AfD-Satzung, dass drei Prozent der rund 35.000 AfD-Mitglieder seine Initiative unterstützen.

