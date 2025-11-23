PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Mitteldeutsche Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Mitteldeutsche Zeitung

Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine steigt in Sachsen-Anhalt drastisch

Halle (ots)

Die Lockerung der Ausreisebestimmungen für Ukrainer hat in Sachsen-Anhalt zu einem drastischen Anstieg der Flüchtlingszahlen geführt. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle in ihrer Montagausgabe. Nach Angaben des Innenministeriums in Magdeburg reisten seit Ende März 4.842 Ukrainer ins Land ein - das entspricht einem Zuwachs an Kriegsflüchtlingen um über 15 Prozent innerhalb weniger Monate. Insgesamt leben demnach nun 34.774 Flüchtlinge aus der Ukraine im Land. Im Sommer hatte die Ukraine die Ausreisebestimmungen gelockert. Seitdem dürfen Männer unter 23 Jahren legal das Land verlassen. Zuvor hatte die ukrainische Regierung die Ausreise von Männern im Rahmen des Kriegsrechts unter Strafe gestellt.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung
Marc Rath
Telefon: 0345 565 4200
marc.rath@mz.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Mitteldeutsche Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Mitteldeutsche Zeitung
Weitere Storys: Mitteldeutsche Zeitung
Alle Storys Alle
  • 21.11.2025 – 16:30

    Dienst-Handys der Polizei Sachsen-Anhalt laut Gewerkschaften mangelhaft

    Halle (ots) - Sachsen-Anhalt hat für die Landespolizei mehr als 6.000 Smartphones angeschafft, die nach übereinstimmender Einschätzung beider Polizeigewerkschaften schwerwiegende technische Mängel haben. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Wochenendausgabe). Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat eigenen Angaben zufolge zahlreiche ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 18:00

    Ferropolis: Erstmals viertägiges Zirkusfestival in der "Stadt aus Eisen"

    Halle (ots) - Auf der Halbinsel Ferropolis in Sachsen-Anhalt soll im kommenden Jahr erstmals das viertägige Zirkusfestival "Aerial Circus Convention" stattfinden. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwochausgabe). "Wir freuen uns schon sehr auf die Saison 2026", sagte Janine Scharf von der Ferropolis-Gesellschaft der Zeitung. Das liege ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren