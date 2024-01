Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur Letzten Generation

Zwei Jahre lang hat sie versucht, auf diese Weise für mehr Klimaschutz zu mobilisieren. Es lässt sich nicht sagen, dass das richtig gut gelungen ist. Es liegt an der Wucht anderer Entwicklungen, dass der so dringend notwendige Kampf gegen den Klimawandel auf der Tagesordnung nach unten gerutscht ist. Die Straßenblockaden sorgten für Aufmerksamkeit, der Klimaschutz allerdings rückte über den Ärger der Autofahrer in den Hintergrund. Statt um Inhalte und Protest ging es letztlich um Wutausbrüche und einen Wettbewerb zwischen dem Klebstoff der Aktivisten und Lösungsmittel der Polizei.

