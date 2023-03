Mitteldeutsche Zeitung

Sachsen-Anhalts Linke verschiebt Parteitag zur Wahl eines Vorsitzenden

Halle (ots)

Die sachsen-anhaltische Linkspartei will den seit einem Jahr unbesetzten Platz in ihrer Doppelspitze erst im Juni wählen. Das sagte die Co-Vorsitzende Janina Böttger der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Montagsausgabe) in einem Interview. Bislang hat sich kein Kandidat öffentlich beworben. Böttger sagte, sie führe derzeit Gespräche. "Namen nenne ich aber noch nicht."

Die 40-Jährige wurde vor einem Jahr gewählt. Ihr zeitgleich im Amt bestätigter Co-Vorsitzender Stefan Gebhardt trat wegen eines äußerst knappen Wahlergebnisses von 50,4 Prozent nur eine Woche später zurück. Die Nachwahl für die Position sollte ursprünglich im März 2023 erfolgen.

Böttger sagte der MZ, sie habe Konflikte in der Partei überwinden können. "Ich wollte Brücken bauen und kann sagen, dass mir das inzwischen gut gelungen ist." Auch weiterhin diskutiere die Partei über die richtige Strategie und die richtigen Themen, sagte die Hallenserin. "Aber wir haben ausgemacht, dass wir das intern machen. Und ich glaube, dass die persönlichen Angriffe der Vergangenheit nicht mehr vorkommen werden."

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell