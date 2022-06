PHOENIX

Marie-Agnes Strack-Zimmermann: "Wladimir Putin kennt nur eine Sprache: Wehrhaftigkeit"

Im phoenix tagesgespräch lobte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann das entschiedene Auftreten der 30 Staaten beim NATO-Gipfel in Madrid: "Wir als Demokraten wollen immer im Gespräch bleiben, haben lange auf Diplomatie und Zusammenarbeit gesetzt. Es haben viele Gespräche mit Waldimir Putin an diesem überlangen Tisch stattgefunden. Aber letztlich ist Putin jemand, dessen Wort überhaupt nichts gilt, sondern nur seine Tat. Wir müssen sehen, dass es Despoten auf dieser Welt gibt, die nur militärisch besiegt werden können und dass Wladimir Putin nur eine Sprache kennt: Wehrhaftigkeit." Daher sei es gut und wichtig, dass die NATO nun Geschlossenheit zeige und deutlich macht: "Wir sind bereit jeden Quadratzentimeter unseres Territoriums zu verteidigen." Gleichzeitig kritisierte die FDP-Politikerin die jahrelange militärische Zurückhaltung der Bundesregierung: "Es gehört zur Wahrheit dazu, dass die große Koalition sich in den letzten zehn Jahren so gut wie gar nicht damit auseinandergesetzt hat. Man muss leider konstatieren, dass die ehemalige Bundeskanzlerin ein Null-Verhältnis zum Militär hatte."

