Mitteldeutsche Zeitung zur Telekom

Schon zu Prozessbeginn wurde vielen Beobachtern klar, dass es enorm vertrackt wird, der Telekom so etwas wie vorsätzliche Täuschung nachzuweisen. Kein Wunder, dass das Verfahren 20 Jahre gedauert hat. Und der jetzt erzielte Vergleich lag schon damals in der Luft. Wobei der Telekom, der Bundesregierung und der Staatsbank KfW eher eine moralische Schuld zukommt. Privaten Anlegern wurde quasi mit staatlichem Siegel suggeriert, dass sie gefahrlos in das Telekom-Papier investieren können. Das war mehr als nur grob fahrlässig. Daher ist die Entschädigung der Anleger richtig. Das hat auch die Telekom inzwischen eingesehen.

