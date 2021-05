Sky Deutschland

Didi Hamann, Heribert Bruchhagen und Alexander Zorniger am Sonntag bei "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" auf Sky Sport News

Moderator Patrick Wasserziehr meldet sich mit seinen Gästen am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr auf Sky Sport News
"Meine Geschichte - das Leben von Alica Schmidt" am Sonntag direkt im Anschluss um 13.00 Uhr und in der Wiederholung um 22.30 Uhr auf Sky Sport News

Unterföhring, 14. Mai 2021 - Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" im Free-TV auf Sky Sport News. Gemeinsam mit seinen Gästen diskutiert er über das aktuelle Fußballgeschehen in der Bundesliga und darüber hinaus.

Im Fokus stehen dieses Mal unter anderem der Abstiegskampf und das Rennen um die lukrativen internationalen Plätze in der Bundesliga sowie die derzeitige Führungskrise beim DFB.

Zu Gast ist Heribert Bruchhagen, der zuletzt bis März 2018 als Vorstandsvorsitzender des HSV tätig war. Von 2003 bis 2016 führte er in gleicher Funktion Eintracht Frankfurt und war währenddessen über viele Jahre Vorstandsmitglied der DFL, die er auch im Vorstand des DFB vertrat. Außerdem war der 72-jährige Ostwestfale unter anderem als Manager für Arminia Bielefeld und den FC Schalke 04 tätig, mit dem 1991 die Rückkehr in Bundesliga erlebte.

Ebenfalls im Studio ist Alexander Zorniger. Als Trainer führte er RB Leipzig aus der Regionalliga über die 3. Liga in die 2. Bundesliga. Anschließend trainierte er den VfB Stuttgart in der Bundesliga und war zuletzt für Bröndby IF in Dänemark tätig.

Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Didi Hamann.

Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App.

"Meine Geschichte - das Leben von Alica Schmidt" am Sonntag im Anschluss an "Sky90" um 13.00 Uhr auf Sky Sport News

Am Sonntag dürfen sich Zuschauer auch auf eine neue Ausgabe von "Meine Geschichte - das Leben von ..." freuen. Wenn Moderator Riccardo Basile bekannte Persönlichkeiten des Sports trifft, stehen die persönlichen Geschichten abseits der Arena im Vordergrund.

In der aktuellen Episode trifft er die Leichtathletin Alica Schmidt. Die 22-jährige 400-Meter-Läuferin ist eines der großen Talente der deutschen Leichtathletik und träumt von der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio als Mitglied der Staffel über 4 x 400 Meter. Internationale Berühmtheit hat Alica Schmidt bereits erlangt, denn mittlerweile folgen der in Ingolstadt aufgewachsenen und für den SCC Berlin startenden Deutschen über 1,6 Millionen Nutzer auf Instagram.

"Meine Geschichte - das Leben von Alica Schmidt" wird am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt. Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News ist die Sendung auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar.

