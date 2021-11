DIE ZEIT

Virologe Christian Drosten warnt vor dem Ausbruch neuer Pandemien

Der Virologe Christian Drosten hält die moderne Massentierhaltung für gefährlich. Im Gespräch mit der Wochenzeitung DIE ZEIT sagt Drosten: "Die Tierhaltung bietet ideale Bedingungen für ein Virus, um sich an den Menschen anzupassen." So stünden etwa die Marderhunde, die für die chinesische Pelzindustrie gehalten würden, mit dem Sars-Virus in Verbindung, während es im Mittleren Osten Kamele seien, von denen eine Gefahr ausgehe: "Bei Kamelen gibt es das Mers-Virus, das den Menschen befallen und auch von ihm weitergegeben werden kann." Auch Europa mit seiner Massentierhaltung sei eine potenzielle Brutstätte für neue Erreger: "Was wir hier mit den Schweinen machen, ist auch nicht gut."

Insgesamt werde sich das Problem angesichts der wachsenden Weltbevölkerung noch verschärfen, glaubt Drosten: "Eine wachsende Menschheit mit einem wachsenden Fleischhunger: Hier steckt das Risiko für künftige Pandemien." So werde es auch in Afrika bald mehr industrielle Landwirtschaft geben. "Und das in Regionen mit großer Wildtier-Diversität. Da mache ich mir dann noch größere Sorgen: Die Ratte läuft in den Stall, die Fledermaus hängt unterm Dach. Was bringen die mit?"

