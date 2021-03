ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 24. März 2021, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Mirijam Meinhardt (5.30 bis 7.00 Uhr); Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr) Keine Lockerungen, kein Osterurlaub - Reaktionen auf die neuen Regeln Verlängerte Feiertage zu Ostern - Wirtschaft fürchtet Verluste Wo die meisten Ansteckungen passieren - Im Büro, bei der Feier, beim Friseur Hähnchenschenkel im Test - Qualität und Preis unter der Lupe Mittwoch, 24. März 2021, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Idil Üner, Schauspielerin Verreisen an Ostern? - Talk mit einem Reiserechtsexperten Katzenspaß zu Hause - Tipps von Handwerksprofi Mick Wewers Böhmische Knödel - Rezept von Mario Kotaska Lernstörungen in Corona-Zeiten - Folgen von Haus- und Fernunterricht Mittwoch, 24. März 2021, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin "Freitesten" für "normales Leben"? - Feldstudie in Rendsburg-Eckernförde Expedition: Berlin-Steglitz - Die eigene Geschichte verstehen Obst auf dem Balkon - Tipps für eine reiche Ernte Mittwoch, 24. März 2021, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Großer Tag für Leonor von Spanien - Erster Solo-Auftritt der Prinzessin Porträt Katherine Heigl - Schauspielerin und Familienmensch

