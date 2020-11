DIE ZEIT

Ulrich Wickert: Es ist falsch, Joe Bidens Alter stark zu thematisieren

HamburgHamburg (ots)

Der ehemalige Tagesthemen-Sprecher Ulrich Wickert hält das hohe Alter des designierten US-Präsidenten Joseph Biden Jr. (78) nicht für ein Problem. "Dieser Herr Trump, der in seinem Amt nicht dauernd gearbeitet, sondern viel ferngesehen und Golf gespielt hat, der ist auch nur zwei, drei Jahre jünger", sagt Wickert, der wie Biden 1942 geboren wurde, in der Wochenzeitung DIE ZEIT. "Wir hatten mit Adenauer einen sehr alten Kanzler. Mitterrand in Frankreich war alt und krank und hat trotzdem regiert. Die Queen in England ist über 90. Also, ich finde es falsch, das Alter zum beherrschenden Thema zu machen."

Wickert sagt, er selbst bemerke bei sich die eine oder andere Alterserscheinung. "In Frankreich, hinter unserem Haus, gibt es einen kleinen Berg, den bin ich vor 20 Jahren manchmal zweimal am Tag raufgejoggt. Heute gehe ich. Aber das ist etwas, wo ich mir sage: Na gut, nicht schlimm."

Er schreibe gerade wieder an einem Kriminalroman, weil ihm das Spaß mache. "Und ich sage häufig, ich muss 110 Jahre alt werden, weil ich noch so viele Ideen habe."

Pressekontakt:

Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen für

Zitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIE

ZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:

040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de).

Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell