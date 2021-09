Mitteldeutsche Zeitung

Wirtschaft/Verkehr

Bahn: Lieferung über Nacht stößt zunehmend auf Interesse

Halle (ots)

Halle - Mit der Lieferung von Waren über Nacht in die wichtigsten deutschen Wirtschaftszentren gewinnt die Deutsche Bahn AG nach eigenen Angaben zunehmend Kunden in der Wirtschaft. Im vergangenen Jahr sei das sogenannte "Nachtsprung-Netzwerk" erstmals angeboten worden, sagte die für den Güterverkehr verantwortliche Konzernvorständin Sigrid Nikutta der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Mittlerweile sei es von zwei auf zwölf Linien ausgebaut worden. "Darauf setzen immer mehr Kunden" sagte Nikutta dem Blatt. So betreibe etwa Coca-Cola auf diese Weise seinen kompletten Werksverkehr in Deutschland. Aber auch Kunden wie DHL verlagerten immer mehr Pakete auf die Schiene.

Die Bahn-Gütertochter DB Cargo betreibt in Halle einen der größten Güterbahnhöfe Europas. Die Anlage sei auf Wachstum ausgelegt, sagte Nikutta dem Blatt weiter. "Wir haben Ausbaureserven für die Zukunft." DB Cargo sei gestärkt aus der Pandemie hervorgegangen. Bereits im Sommer habe der Umsatz zehn Prozent über den Erwartungen gelegen.

