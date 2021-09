Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu EU und Westbalkan

Halle/MZ (ots)

Ja, es stimmt: Die Westbalkan-Staaten sind noch längst nicht reif, der EU beizutreten. Korruption und Rechtsstaatsmängel verhindern das seit Jahren. Das hat Merkel auf ihrer Abschiedstour zu Recht angemerkt. Gleichwohl hat die EU aber auch ein geostrategisches Interesse daran, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien, das Kosovo und Albanien aufzunehmen. Der weiße Fleck auf der Landkarte der EU muss so schnell wie möglich verschwinden. Momentan hält die EU mühsam den Schein aufrecht, als bemühe sie sich energisch um einen Beitritt der Westbalkan-Staaten. Und deren Regierungen tun so, als würden sie das auch glauben. Derweil verlassen die Menschen in Scharen diese Region.

