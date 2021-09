Mitteldeutsche Zeitung

Kriminalität/Verbraucher

LKA warnt vor Betrugswelle mit Inkasso-Briefen in Sachsen-Anhalt

Halle/MZ (ots)

Die Polizei in Sachsen-Anhalt warnt vor einer Welle von betrügerischen Briefen. Demnach registrierte das Landeskriminalamt (LKA) allein im August 144 angezeigte Betrugsversuche mit gefälschten Inkassobriefen - etwa doppelt so viele wie im Vormonat. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstagsausgabe). Im laufenden Jahr stellte die Polizei in Sachsen-Anhalt insgesamt 354 dieser Delikte fest. "Das Phänomen tritt in verschiedenen Varianten auf", sagte LKA-Sprecher Michael Klocke der MZ. Neben Briefen seien auch Anrufe meist bei älteren Menschen bekannt. Hierbei gäben sich die Täter oft als Behördenmitarbeiter aus, um vermeintliche Forderungen aus Gewinnspielen oder Abonnements einzutreiben, so Klocke weiter. Die Polizei geht dabei von mehreren Tätergruppen aus, die aus dem Ausland agieren.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell