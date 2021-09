Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu CDU und Laschet

Halle/MZ (ots)

Was Laschet ausmacht, ist dies: Er kann Kompromisse. Was im Wahlkampf wie Selbstvergiftung wirkt, ist der Kitt für Koalitionen: zuhören, aufeinander eingehen, gemeinsam Lösungen finden, den anderen mal glänzen lassen. Da ist Armin Laschet in seinem Element. Damit führt er seit Jahren geräuschlos eine schwarz-gelbe Regierung in Düsseldorf.

Das Sofortprogramm, das Laschet nun vorgestellt hat, gehört zur ziemlich vermurksten Wahlkampf-Regie, erst auf den letzten Metern die Inhalte besser herauszustellen. In Deutschland werden in der Mitte Wahlen gewonnen. Und das will die SPD der Union nun streitig machen.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell